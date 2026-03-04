La APB confirmó el fixture del Torneo Apertura de Primera A

La APB dio a conocer el fixture del Torneo Apertura de Primera A, competencia que marcará el inicio de una nueva temporada del básquet de Paraná. El campeonato comenzará el miércoles 11 de marzo y contará con la participación de 13 equipos de la capital entrerriana.

Según se informó, el torneo se disputará con una fase regular bajo el formato todos contra todos. Una vez finalizada esa etapa, los ocho mejores ubicados en la tabla de posiciones avanzarán a los playoffs, instancia en la que se definirá al campeón del primer certamen del año.

Los equipos que jugarán el torneo

El Torneo Apertura de Primera A organizado por la APB contará con 13 clubes participantes. Las instituciones que formarán parte del campeonato son: San Martín, Unión de Crespo, Rowing, Talleres, Recreativo, Sionista, Quique Club, Ciclista, Patronato, Echagüe, Paracao, Estudiantes y Olimpia.

Se trata de las principales instituciones del básquet paranaense, que volverán a competir en el certamen local más importante de la ciudad.

En ese sentido, desde la entidad destacaron que el campeonato “volverá a reunir a las principales instituciones del básquet paranaense, en una temporada que promete nuevamente competencia, emoción y gran nivel deportivo”.

Cómo se jugará el campeonato

La programación del torneo está prevista principalmente para los días miércoles. Sin embargo, la APB informó que los equipos podrán solicitar modificaciones para disputar algunos encuentros los martes o jueves.

Además, se tendrá en cuenta la situación de los clubes que participan en la Liga Federal de Básquet —tercera categoría del básquet argentino— para facilitar la organización de sus compromisos.

La primera fecha del Apertura

La jornada inaugural del torneo se disputará con los siguientes partidos:

Libre vs San Martín

Unión vs Rowing

Talleres vs Recreativo

Sionista vs Quique

Ciclista vs Patronato

Echagüe vs Paracao

Estudiantes vs Olimpia

De esta manera, la APB dejó definido el calendario inicial de la temporada 2026 del básquet local, que volverá a reunir a los clubes de Paraná en una nueva competencia oficial.