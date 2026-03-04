Boca pone a prueba su reacción ante un Lanús que llega en gran forma

Este miércoles 4 de marzo, Boca afrontará un partido determinante cuando visite a Lanús desde las 21 en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez, en el encuentro pendiente de la séptima fecha del Torneo Apertura. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda necesita sumar para cortar una serie de resultados adversos y volver a meterse en la pelea por los puestos de clasificación.

El Xeneize llega a este compromiso tras empatar 1 a 1 con Gimnasia de Mendoza en La Bombonera, resultado que extendió su racha sin triunfos en el campeonato. Del otro lado estará un Lanús que vive una semana especial luego de conquistar la Recopa Sudamericana y que buscará sostener su buen momento frente a su público.

La necesidad de cambiar el rumbo

El presente de Boca en el torneo genera preocupación. El equipo acumula cuatro partidos ligueros sin victorias y se ubica noveno en la Zona A con nueve puntos, fuera de los puestos de playoffs.

El empate ante Gimnasia de Mendoza dejó un clima de malestar entre los hinchas, que durante el partido manifestaron su descontento en La Bombonera. En ese contexto, el encuentro frente a Lanús aparece como una oportunidad para intentar revertir la situación y recuperar confianza.

El partido se jugará en el estadio de Lanús. Foto: Archivo.

El regreso de Leandro Paredes

Entre las novedades del equipo, el cuerpo técnico planea incluir nuevamente a Leandro Paredes, quien ya superó el esguince en el tobillo derecho que lo había dejado al margen en las últimas semanas.

El mediocampista campeón del mundo podría ingresar en lugar de Milton Delgado. Además, Tomás Aranda, que tuvo un buen ingreso en el último encuentro, tiene chances de ser titular en el mediocampo.

Paredes vuelve a la titularidad.

Lanús llega con confianza

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino atraviesa un momento muy distinto. Tras vencer 3 a 2 a Flamengo en el estadio Maracaná y quedarse con la Recopa Sudamericana, el Granate llega con un impulso anímico importante.

En su último compromiso por el torneo local, Lanús empató 1 a 1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela, pero mantiene buenas sensaciones colectivas y buscará aprovechar la localía para sumar ante un rival necesitado.

Lanus viene de ganar la Recopa Sudamericana. Foto: Archivo.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Ramiro Carrera; Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. El árbitro será Darío Herrera, mientras que Bryan Ferreyra estará a cargo del VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.