Dónde se va a jugar la Finalissima entre Argentina y España: la reunión clave y las posibles sedes

Dónde se va a jugar la Finalissima entre Argentina y España es la gran incógnita tras la suspensión de actividades en Qatar; Conmebol y UEFA mantendrán una reunión decisiva.
Dónde se va a jugar la Finalissima entre Argentina y España es la pregunta que domina la agenda del fútbol internacional en las últimas horas. El encuentro, previsto originalmente para el 27 de marzo en el estadio Lusail de Qatar, quedó en suspenso debido al estado de emergencia declarado en ese país por el conflicto bélico que se desató en Medio Oriente. Sin embargo, pese al escenario adverso, tanto Conmebol como UEFA mantienen firme la intención de disputar el partido.
La incertidumbre creció a medida que avanzaron los días sin una comunicación oficial sobre una nueva sede. Si bien no fue suspendido formalmente, el evento quedó en un limbo organizativo que obliga a las entidades rectoras del fútbol sudamericano y europeo a acelerar definiciones. El calendario internacional aprieta y el Mundial aparece en el horizonte cercano, lo que limita las fechas disponibles.
En este contexto, este jueves se desarrollará una reunión clave entre autoridades de Conmebol y UEFA para trazar los pasos a seguir. El objetivo será resolver no solo el estadio que albergará el duelo entre los campeones de América y Europa, sino también ajustar la logística y la fecha en caso de que sea necesario un leve corrimiento.
Estados Unidos y Europa, las principales alternativas
Entre las opciones que se analizan con mayor fuerza aparecen dos escenarios en Estados Unidos. El Hard Rock Stadium de Miami surge como el candidato que más consenso reúne por estas horas, al tratarse de un terreno neutral con infraestructura de primer nivel y amplia experiencia en eventos internacionales. Además, la comunidad latina en Florida garantizaría un marco imponente.
Otra alternativa en suelo norteamericano es el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede designada para la final del próximo Mundial. Su capacidad y modernidad lo convierten en un escenario atractivo para una cita de esta magnitud, que enfrenta a la Selección Argentina con España en un cruce de campeones continentales.
No obstante, desde Europa también impulsan la posibilidad de trasladar la Finalissima al Viejo Continente. Entre los estadios mencionados figuran el Santiago Bernabéu de Madrid, casa del Real Madrid, y el mítico Wembley de Londres, que ya fue anfitrión en la edición 2022, cuando Argentina se impuso con autoridad 3-0 ante Italia, detalló TyC Sports.
Un partido clave en la preparación mundialista
Más allá de la sede, el partido representa una prueba de alto voltaje competitivo para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. El cruce con España no solo pone en juego un nuevo título, sino que también ofrece roce internacional de calidad en la antesala del Mundial.
La situación se vuelve aún más relevante considerando que el amistoso programado ante Qatar para el 31 de marzo probablemente sea cancelado. A eso se suma la caída de otros compromisos preparatorios frente a México y Honduras, que iban a disputarse en Las Vegas y Miami entre el 1° y el 10 de junio.