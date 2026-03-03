 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Hallaron restos de un feto en la zona del Volcadero municipal de Paraná

3 de Marzo de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: La Nación.

Hallaron restos de bebé en la zona del Volcadero municipal de Paraná este martes por la tarde y el estremecedor descubrimiento generó conmoción entre quienes trabajan a diario en el predio ubicado en inmediaciones de barrio San Martín. El hallazgo se produjo cuando personas que se encontraban recolectando cartón, plástico y otros materiales reciclables detectaron una bolsa con restos biológicos compatibles con un bebé entre los residuos acumulados.

 

De acuerdo a la información preliminar, dentro de la bolsa habría sido encontrado un feto completo, además de frascos con restos patológicos y distintas partes de cuerpos. La escena causó un fuerte impacto entre los trabajadores del lugar, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades al advertir la gravedad de lo que habían encontrado.

 

Minutos después del llamado, se desplegó un operativo policial en el predio. La zona fue preservada para evitar la contaminación de posibles pruebas y permitir el trabajo de los especialistas, mientras se intentaba establecer con precisión el contenido de los elementos hallados y su procedencia.

 

Intervención policial y primeras pericias

 

En el lugar intervino personal de la Comisaría Quinta, con colaboración de efectivos de la Comisaría Décimo Sexta. También se hizo presente Policía Científica junto al médico policial, quienes llevaron adelante las primeras pericias y el levantamiento de los restos para su posterior análisis forense, señaló Reporte 100.7.

 

Foto: La Nación.
Foto: La Nación.

 

Las tareas incluyeron la documentación fotográfica de la escena, la recolección de muestras y el traslado del material biológico bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria. Los investigadores buscan determinar si los restos corresponden efectivamente a un feto humano y si los frascos hallados contienen residuos patológicos descartados de manera irregular.

 

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que uno de los ejes centrales será establecer el origen de los restos y la forma en que fueron arrojados al volcadero. No se descarta ninguna hipótesis en esta etapa inicial y se aguardan los resultados de los estudios médicos y científicos para avanzar con mayor precisión.

 

Investigación en curso y posibles responsabilidades

 

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si se trata de residuos patológicos provenientes de algún centro de salud que fueron descartados sin cumplir los protocolos correspondientes o si existe otro tipo de responsabilidad penal detrás del hecho.

