Trágico siniestro vial: motociclista murió tras ser chocado por colectivo en Concordia

REDACCIÓN ELONCE
Un motociclista falleció en un siniestro vial ocurrido en la intersección de San Lorenzo Oeste e Ituzaingó de Concordia. El hombre fue embestido por un colectivo cuando intentaba avanzar.
Un motociclista falleció en Concordia este martes pasadas las 13 horas, tras un siniestro vial registrado en la intersección de calles San Lorenzo Oeste e Ituzaingó, en la ciudad de Concordia. El hecho involucró a una motocicleta Motomel 125 cc tipo cross y a la unidad 87 de la Cooperativa de Trabajo Transportes Concordia Ltda (Línea 1).
De acuerdo a los datos recabados en el lugar, el conductor del rodado menor, cuya identidad no había sido confirmada oficialmente, circulaba por San Lorenzo en sentido oeste-este, por el carril derecho.
Según indicaron testigos presenciales, en momentos en que el tránsito se encontraba detenido por la luz roja del semáforo, el motociclista habría intentado avanzar entre una camioneta y el colectivo, ambos a la espera de la habilitación para retomar la marcha.
Cómo ocurrió el siniestro vial
Por causas que se encontraban bajo investigación, el conductor de la motocicleta habría perdido el control del rodado en esa maniobra. Como consecuencia, cayó sobre la cinta asfáltica y quedó debajo del colectivo.
En ese preciso instante, el semáforo cambió a verde y el vehículo de mayor porte inició su marcha. Fue entonces, cuando el colectivo arrolló al motociclista, provocándole la muerte en el acto debido a las graves lesiones sufridas.
El trágico desenlace generó conmoción entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona céntrica de Concordia al momento del hecho. Algunos de ellos aportaron testimonios que permitieron reconstruir preliminarmente la mecánica del accidente.
Intervención policial y judicial
En el lugar trabajó personal de la Comisaría Segunda, que procedió a resguardar la escena y ordenar el tránsito en la zona. También intervino la Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo se produjo el siniestro.
La investigación quedó bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie y el fiscal Tomás Tscherning, quienes dispusieron las medidas de rigor para avanzar en el esclarecimiento del hecho, publicó Concordia Policiales.
Las actuaciones continuaban en sede judicial mientras se aguardaban los resultados de las pericias y la confirmación oficial de la identidad de la víctima.