Policiales Concepción del Uruguay

Gozaba de arresto domiciliario y fue detenido por incumplir la disposición judicial

Un hombre de 40 años fue detenido en Concepción del Uruguay luego de incumplir su arresto domiciliario en una causa por amenazas.

3 de Marzo de 2026
Policía de Concepción del Uruguay
Policía de Concepción del Uruguay Foto: Elonce

Un hombre de 40 años fue detenido en Concepción del Uruguay tras violar el arresto domiciliario que cumplía en el marco de una causa por amenazas. El procedimiento se concretó durante la noche de lunes, en un control de rutina efectuado por personal de la Comisaría Primera.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 20.15 en una vivienda ubicada sobre calle Teniente Primero Ibáñez al 400, donde los efectivos se presentaron para verificar la permanencia del imputado dentro del radio fijado por la Justicia.

 

Al llegar al domicilio, los uniformados fueron atendidos por la madre del hombre, de 60 años, quien manifestó desconocer el paradero de su hijo y confirmó que no se encontraba en la vivienda.

 

Regresó tras varios minutos

 

Luego de algunos minutos, el imputado se presentó en el lugar. Al ser consultado sobre su ausencia, intentó justificarla con explicaciones que no resultaron convincentes para el personal actuante.

 

Ante la evidente desobediencia a la orden judicial, se dio inmediata intervención a las autoridades competentes.

 

Por disposición judicial, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedó alojado tras el examen médico de rigor y la correspondiente confección de actuaciones.

 

Temas:

Concepción del Uruguay procedimiento arresto domiciliario
