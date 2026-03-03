AFA define este martes si se levanta el paro en el fútbol argentino

La Asociación del Fútbol Argentino convocó para este martes a las 13 a los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional con el objetivo de definir si se levanta el paro dispuesto para la fecha 9 del Torneo Apertura 2026. El encuentro se desarrollará en el predio que la AFA posee en Ezeiza y marcará una jornada determinante para el calendario oficial.

La iniciativa de la reunión fue impulsada por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a autoridades de la entidad en el marco de una causa vinculada a presuntas irregularidades fiscales, según informó la Agencia NA.

Desde la conducción del organismo remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos cuestionados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus vencimientos.

El planteo institucional

Fuentes cercanas a la entidad indicaron que la postura oficial ya fue presentada ante la Justicia y que actualmente el tema se encuentra a resolución de la Cámara de Apelaciones. También señalaron que se cuestiona el criterio del organismo recaudador al intentar considerar obligaciones aún no vencidas como parte de una eventual imputación penal.

En este contexto, varios clubes manifestaron su respaldo a la AFA y rechazaron lo que calificaron como un “ataque judicial, mediático y político”.

La propuesta de avanzar con una medida de fuerza fue planteada en el Comité Ejecutivo por dirigentes de distintas instituciones, tanto de Primera División como del Ascenso.

La definición sobre la fecha 9

La reunión de este martes tendrá como eje central determinar si se mantiene la suspensión o si la actividad se reanuda con normalidad el próximo fin de semana.

Algunos clubes no se pronunciaron públicamente sobre el conflicto, aunque participarán del encuentro donde se tomará la decisión final.

La conducción de la AFA busca preservar el normal desarrollo de las competencias y resolver la situación institucional en el ámbito correspondiente. La resolución que adopten los dirigentes definirá el panorama inmediato del fútbol argentino.