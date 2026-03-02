"Talleres es un club histórico en el básquet femenino", destacaron referentes de la institución

El básquet femenino de Talleres comienza una temporada con grandes desafíos. Matías Kovasky, entrenador y coordinador de las escuelitas de básquet del Club Talleres y Andrea Islag, integrante de la subcomisión de básquetbol femenino, dialogaron con Elonce sobre el arranque de temporada y los desafíos que enfrentan este año.

En cuanto a la práctica deportiva en esta rama, Kovasky señaló: “En el básquet femenino, Talleres es un histórico de la ciudad. Es cuestión de entrar al vestuario y ver la cantidad de copas, de historia que tiene el club en este aspecto, ha sido siempre muy importante”.

El básquet femenino de Talleres y una temporada con grandes desafíos

La importancia del deporte y "sacar" a los niños de las pantallas

Sobre su labor actual, el entrenador remarcó que se encuentra enfocado en el minibásquet y en las categorías formativas hasta U17, como coordinador y profesor. “En los clubes de barrio los títulos son las niñas y los niños nuevos que van entrando. Cada niña nueva es un título para nosotros”, sostuvo.

Andrea Islag

En este sentido, enfatizó: “Buscamos que la base sea grande para que después dos o tres de cada camada lleguen a jugar a la primera división” y destacó que hay “un poco de suerte, de decisiones y una cuota de talento, además de mucho trabajo”.

Francina, una pequeña jugadora del club

Acerca de la importancia del deporte, Kovasky enumeró: “Está para contener, para sacarlas un rato de la calle. Hoy sacar a los niños de la pantalla es otra batalla”.

“Talleres es un foco importante. Este año vuelve Quique, que está en el barrio, que ya venía con categorías inferiores, pero ahora también presenta una primera. Tenemos el clásico que el año pasado en el masculino hubo una movida muy grande gracias al clásico, un partido que se reeditó después de muchos años”, recordó.

En esta línea, aseguró: “El barrio es muy populoso, vive mucha gente y es un barrio de básquet. Paraná es básquet, con respeto al fútbol y otras disciplinas. El deporte que más tira, son las botitas”, señaló acerca de la práctica que dirige.

En este sentido, convocó a las niñas a jugar básquet y, entre las principales motivaciones, señaló: “Van a encontrar el grupo y las amigas de su vida en Talleres o en el club que elija. Yo las invito a Talleres porque se va a encontrar con nosotros”.

Matías Kovasky

“Me formé en el básquet, soy entrenador, coordinador, pero fui árbitro, también jugué, soy periodista deportivo y todo eso me lo dio el básquet. La base fue haber hecho un deporte y que ese deporte me enamore”, agregó a los motivos por los cuales el público debería apostar a este deporte.

“Si probaste con el básquet, no te gustó y lo que lo que te gustaba era patín, yo como coordinador estoy contento”, señaló.

Requisitos para formar parte del equipo de minibásquet

Islag mencionó que a partir de los cinco años las niñas ya pueden jugar, a pesar de que no tengan una base deportiva. Cabe recordar que el club ofrece clases de minibásquet los martes, jueves y viernes. A las 17:30 es el turno de las U7; a las 18:30 las U9 y 19:30 las U11.

El trabajo de la subcomisión

Por otro lado, Islag señaló que siempre se trabaja en conjunto, “en todo nos escuchamos”, señaló y agregó que “es una comisión muy participativa en donde entre todos tenemos una propuesta, la decidimos, consensuamos, nos peleamos, es un tiempo que nosotros cedemos de la vida normal porque todos trabajamos, somos profesionales, padres, estamos en el club, pero somos varios integrantes”.

Como objetivo para el 2026, Islag indicó que uno de ellos es que las niñas “vayan a practicar un deporte fundamental, sacarlas de las pantallas y contenerlas”.

“Siempre para nosotros es importante la contención de las nenas dentro del club”, subrayó.

La actualidad del básquet femenino en Paraná

Hacia el final de la entrevista, Kovasky hizo un balance de la actividad deportiva que encabeza, en la rama femenina, y opinó: “Comparo Rosario, una ciudad de casi 2 millones de habitantes y traslado a Paraná que tenemos 500,000 y está muy bien, tiene la misma cantidad de clubes que una ciudad grande que compite”.

Asimismo, valoró: “Tenemos que cuidar mucho a la formación, tenemos que estar muy vinculados con la Federación de Básquet, nos tiene que ayudar, entender lo que es para el deporte en Entre Ríos”.

“El básquet está en un cierto auge. Además, con la música y con el tipo de música que escuchan las chicas hoy, el trap, el básquet está muy vinculado”, indicó.