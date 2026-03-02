Franco Colapinto en el GP de Australia: horarios y dónde ver al argentino en la F1

El piloto pilarense debuta como titular de Alpine en el circuito de Albert Park. Los horarios de las prácticas, la clasificación y la carrera del domingo, además de las plataformas para seguir la actividad en vivo desde nuestro país.
La pretemporada de la Fórmula 1 llegó a su fin en Baréin y el calendario oficial se pondrá en marcha con un clásico absoluto del automovilismo mundial.
El próximo domingo 8 de marzo, la cita principal será en Melbourne con el Gran Premio de Australia, competencia que albergará la primera fecha de la agenda 2026 de la máxima categoría.
En el inicio de una nueva era marcada por reglamentaciones revolucionarias, Franco Colapinto y su Alpine darán comienzo a la primera de las 30 carreras pautadas para este año, incluyendo los Grandes Premios tradicionales y las competencias tipo Sprint.
Cuándo y a qué hora debuta Franco Colapinto
Teniendo en cuenta la importante diferencia horaria con Australia, la grilla de actividades para los fanáticos argentinos se iniciará durante la noche del jueves 5 de marzo a las 22.30 con la primera práctica libre, y continuará durante la madrugada del viernes 6 a las 2 con el segundo entrenamiento.
Ese mismo viernes, a las 22.30, se podrá seguir la tercera práctica, que servirá como la última estación antes de la primera clasificación del año, programada para las 2 del sábado 7 de marzo. Finalmente, la carrera principal a 58 giros se iniciará a la 1 de la mañana del domingo 8.
Colapinto arribará a esta primera fecha con un bagaje de experiencia considerable tras completar 352 giros en Baréin, alcanzando un total de 2452 kilómetros al mando del flamante A526 de la escudería Alpine, sumando también los test privados realizados en Barcelona.
El piloto pilarense registró su vuelta más veloz en 1:33.818 durante su última aparición en Sakhir, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, logró optimizar el rendimiento del monoplaza al día siguiente con una marca de 1:33.421.
Si bien ambos se mantuvieron lejos del tiempo de referencia marcado por Charles Leclerc con su Ferrari, Alpine dio indicios de solidez para pelear en el segundo lote de la parrilla, posicionándose detrás de los candidatos principales como Ferrari, Mercedes, McLaren y Red Bull Racing.
Con nuevo motor
Tras un ciclo anterior con resultados esquivos, la escudería con sede en Enstone buscará batallar por puntos en cada Gran Premio luego de cerrar una preparación sin grandes inconvenientes técnicos, mostrando una paridad competitiva frente a equipos como Haas, Racing Bulls, Williams y Audi.
El argentino, que reemplazó a mitad de 2024 a Logan Sargeant en Williams y tomó el puesto de Jack Doohan en Alpine para 2025, iniciará por primera vez una temporada completa como piloto titular.
Sobre sus expectativas, Colapinto admitió que es difícil saber dónde están parados realmente debido a la brecha con los cuatro equipos de punta, aunque manifestó su entusiasmo por ver cómo se desarrolla el potencial del Alpine una vez que la competición se vuelva seria en Melbourne.
Revolución técnica y cambios de reglas
Este inicio de campeonato coincide con una revolución técnica impulsada por la FIA y la Formula One Management que introduce autos más ligeros, un chasis más angosto y la eliminación definitiva del DRS.
En su lugar aparece la aerodinámica activa, que permite a los pilotos modificar los alerones desde la cabina para rectas o curvas, junto al sistema Overtake Mode que proporciona un impulso de potencia eléctrica adicional para favorecer los sobrepasos.
Con motores que ahora dividen su potencia en partes iguales entre la combustión y el sistema híbrido, Colapinto enfrentará el desafío de gestionar cerca de 1000 caballos de fuerza en una parilla que también presenta novedades como la llegada de Cadillac y la incertidumbre sobre el rendimiento de Aston Martin.
Dónde ver el debut de Colapinto en la F1 2026
La transmisión para Argentina estará disponible a través de las señales de Fox Sports y la plataforma Disney+.