Patrullero chocó contra un auto en transitada esquina de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El accidente sucedió en la intersección de calle Santa Fe y Laprida, de Paraná. Según se informó a Elonce, el patrullero se dirigía a plaza Alberdi para intervenir en un hecho de violencia.
Un accidente de tránsito ocurrió este lunes en horas del mediodía en la intersección de calle Santa Fe y Laprida, de Paraná.
Según se informó a Elonce, una camioneta de la Policía, que circulaba por calle Santa Fe, chocó contra un vehículo Chevrolet Agile, que iba por calle Laprida. Por el violento impacto, el auto hizo un trompo en el lugar.
Elonce pudo confirmar que no hubo personas lesionadas, aunque sí importantes daños materiales en el auto.
El conductor del auto indicó que “se sorprendió con el patrullero, que circulaba a alta velocidad” y aseguró “no haber escuchado la sirena policial”, pese a que los efectivos resaltan que la llevaban encendida.
Por otro lado, el patrullero, que pertenece a la División Bancaria, estaba comisionado como refuerzo para asistir ante un hecho de violencia que estaba ocurriendo en plaza Alberdi. Según se informó, en el lugar estaban agrediendo a un policía y se dirigían a intervenir en esa situación.
Tras el accidente, hubo tránsito asistido en el lugar del hecho. Elonce.com