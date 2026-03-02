Hallaron un arma de fuego en poder de dos jóvenes en patrullaje preventivo

Dos jóvenes de 25 años fueron interceptados en Concepción del Uruguay durante un patrullaje preventivo y se les secuestró un arma de fuego calibre .22. La Fiscalía dispuso pericias y ambos quedaron supeditados a la causa.
Hallaron un arma de fuego en poder de dos jóvenes durante un patrullaje preventivo realizado en la intersección de Díaz Vélez y Pablo Lorentz, en horas de la tarde-noche de este domingo en Concepción del Uruguay; el procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Primera.
Alrededor de las 19:30, los efectivos observaron a dos hombres hurgando en un contenedor de residuos ubicado en una plazoleta. Según se informó, al advertir la presencia del móvil policial intentaron retirarse a bordo de un motovehículo.
Ante esa actitud, los uniformados interceptaron a los dos sujetos, ambos de 25 años, para su identificación.
Durante el control, los agentes solicitaron que exhibieran el contenido de sus pertenencias, entre ellas una mochila, una bolsa y una riñonera. En ese contexto, se halló un arma de fuego calibre .22, sin marca visible ni numeración de serie.
El hecho fue comunicado al fiscal auxiliar, Dr. Juan Pablo Gile, quien dispuso la intervención de la División Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes sobre el arma secuestrada.
Tras completar las diligencias en el lugar, los dos hombres fueron trasladados para su correcta identificación.
Por disposición judicial, recuperaron la libertad, aunque quedaron formalmente supeditados a la causa que investiga la tenencia del arma de fuego.
La investigación continuará para determinar la procedencia del arma y las circunstancias en que se encontraba en poder de los involucrados.