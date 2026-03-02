Se produjo un incendio en una vivienda en el centro de Paraná-

El incendio en una vivienda del centro de Paraná se produjo en la noche de este domingo en un inmueble ubicado sobre calle Pellegrini al 400, donde tres dotaciones del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios acudieron tras el llamado de vecinos que alertaron sobre una densa columna de humo y llamas provenientes de la planta alta del domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se encontraba generalizado en el sector superior del domicilio y que una de las habitaciones había sido tomada en su totalidad por las llamas. De inmediato, se desplegó un operativo para sofocar las llamas y evitar que se propagara hacia viviendas lindantes, en una zona densamente poblada del casco céntrico.

Según se informó, las tareas demandaron varias horas de intenso trabajo. Los bomberos utilizaron líneas de ataque y equipamiento específico para contener el avance del fuego, mientras se realizaban maniobras de ventilación y control de temperatura en los ambientes afectados.

En el procedimiento trabajaron en forma coordinada Bomberos Voluntarios, personal de Bomberos Zapadores, efectivos del 911 y de la comisaría correspondiente a la jurisdicción. La intervención conjunta permitió ordenar el tránsito en la zona y garantizar la seguridad de los vecinos.

Una vez controlado el incendio, los equipos realizaron tareas de enfriamiento y verificación para descartar la reactivación de focos ocultos. Posteriormente, se dejó el lugar en condiciones seguras. Hasta el momento no se informaron personas heridas, aunque sí se registraron importantes daños materiales en la habitación afectada.

Desde el cuartel recordaron la importancia de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y evitar la sobrecarga de enchufes, una de las causas frecuentes de este tipo de siniestros.

