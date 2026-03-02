Comienzan de manera dispar las clases en Entre Ríos  por paro nacional docente

El ciclo lectivo 2026 comienza este lunes 2 de marzo en Entre Ríos de manera parcial, debido a la adhesión dispar de los gremios docentes al paro nacional en reclamo por la falta de avances en las negociaciones salariales en distintas provincias. La medida de fuerza impacta de manera desigual en las escuelas de la provincia, donde algunos establecimientos inician las clases con normalidad y otros no dictaron actividades.

Los sindicatos AGMER, AMET, SADOP y UDA confirmaron su adhesión a la protesta nacional en rechazo a las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y al estancamiento de las paritarias del sector. De este modo, los cuatro gremios que representan a los trabajadores de la educación en Entre Ríos resolvieron no comenzar el ciclo lectivo con normalidad.

La convocatoria al paro coincide con la fecha establecida oficialmente para el inicio del calendario escolar, lo que genera un comienzo de clases fragmentado en el territorio provincial.

Calendario escolar 2026

Según lo dispuesto por la Resolución Nº 3686 del Consejo General de Educación, las clases para los niveles inicial, primario y secundario inician este 2 de marzo en toda la provincia. La normativa establece que el receso escolar de invierno se desarrollará del 6 al 17 de julio, mientras que la finalización del ciclo lectivo está prevista para el 18 de diciembre de 2026.

Para los niveles inicial y primario, el ciclo lectivo se organizó en tres trimestres. El primero se extenderá del 2 de marzo al 22 de mayo; el segundo, del 26 de mayo al 28 de agosto —incluyendo el receso invernal—; y el tercero, del 31 de agosto al 18 de diciembre. Estas fechas podrán ajustarse de acuerdo con el proyecto pedagógico institucional de cada establecimiento y la normativa vigente.

En el nivel secundario, la estructura trimestral replicó el mismo esquema: del 2 de marzo al 22 de mayo; del 26 de mayo al 28 de agosto; y del 31 de agosto al 18 de diciembre. Esta última fecha marcará el cierre de clases y la finalización de las trayectorias escolares, con las adecuaciones que cada modalidad requiera.

Nivel superior y organización institucional

Por su parte, el nivel superior se organizará en dos cuatrimestres. El primero se desarrollará del 9 de marzo al 3 de julio, mientras que el segundo se extenderá del 3 de agosto al 20 de noviembre, conforme a lo establecido en la planificación oficial para 2026.

El calendario escolar 2026 se enmarca en el Plan Educativo Provincial 2023-2027, que fijó como eje central a los estudiantes y sus trayectorias escolares. Además de definir fechas de inicio y finalización, el documento incluye instancias de formación docente y lineamientos pedagógicos orientados a fortalecer las prácticas de enseñanza en todos los niveles.

La planificación contempla adecuaciones específicas para modalidades como Educación Especial, Educación Técnico-Profesional, Educación de Jóvenes y Adultos, y Educación Domiciliaria y Hospitalaria, con el objetivo de garantizar respuestas acordes a la diversidad de contextos educativos en la provincia.

Ejes transversales y jornadas educativas

Durante el año se prevé la realización de cuatro tipos de jornadas educativas: Regionales, Interinstitucionales, Institucionales y de las Áreas. Estas instancias estarán destinadas a promover consensos pedagógicos, fortalecer el trabajo docente y evaluar las prácticas educativas en cada establecimiento.

El calendario también refuerza el abordaje de ejes transversales considerados prioritarios. La Educación Sexual Integral contará con semanas específicas de trabajo en abril y septiembre, mientras que la alfabetización se impulsará mediante el Plan Provincial de Alfabetización en los niveles inicial y primario.

Asimismo, la convivencia escolar será abordada a través de asambleas previstas para el mes de marzo, y el eje de ciencia y tecnología tendrá su espacio con la participación en las Ferias de Educación en sus instancias escolar, regional y nacional entre junio y noviembre.