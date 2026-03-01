Patronato confirmó la lista de convocados para visitar a Atlanta este lunes

Patronato visitará este lunes a Atlanta en el cierre de la tercera fecha de la temporada 2026 de la Primera Nacional. Será desde las 21 horas, según informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En esa línea, el entrenador del equipo, Rubén Darío Forestello, dio a conocer la lista de convocados en la noche del domingo.

En el arco, el capitán Alan Sosa y su relevo juvenil, Matías Caballero, quedaron concentrados. En la zaga defensiva también dirán presente Fernando Evangelista, Fernando Moreyra, Gabriel Díaz, Juan Salas, Franco Meritello y Santiago Piccioni.

En la mitad de la cancha, forman parte de la nómina Augusto Picco, Bartolomé Velázquez, Federico Bravo, Marcos Enrique, Juan Barinaga, Alejo Miró, Brandon Cortés, Valentín Pereyra y Agustín Araujo.

Por la delantera, Renzo Reynaga, Franco Soldano y Hernán Rivero son las tres alternativas con las que contará el “Yagui” frente al Bohemio.

¿Cómo viene Patronato en el certamen?

En el primer encuentro le tocó jugar en condición de visitante en un reducto muy difícil como La Ciudadela, en Tucumán, donde sacó un meritorio empate 0 a 0. Sin embargo, el gran punto de visitante no pudo ser ratificado de local. Cayó 2-1 contra Gimnasia y Tiro, la gran revelación en el inicio del certamen.

De cara a este juego, buscará imponerse ante un contrincante que tampoco está invicto, pero sí conoce el triunfo. En su estadio, venció en tiempo de descuento 1-0 a Quilmes con el gol de Alejandro Quintana.

Sin embargo, en su segundo juego de la campaña en la Primera Nacional fue derrotado por la mínima (1-0) por Colegiales.

Así se encuentra el historial entre ambos

El Rojinegro y el Bohemio se enfrentaron de manera oficial en cuatro ocasiones. El saldo es favorable para el elenco entrerriano, que conquistó un juego e igualó en los tres restantes cotejos.