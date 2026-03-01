 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Política Colón

Hubo una nueva movilización masiva al Puente Internacional Artigas en rechazo a HIF Global

El intendente de Colón, José Luis Walser, destacó la participación ciudadana en defensa del río Uruguay para las futuras generaciones y para el desarrollo de la ciudad.

1 de Marzo de 2026
La gente volvió a insistir en el rechazo.
La gente volvió a insistir en el rechazo. Foto: Municipalidad de Colón.

El intendente de Colón, José Luis Walser, destacó la participación ciudadana en defensa del río Uruguay para las futuras generaciones y para el desarrollo de la ciudad.

En una contundente muestra de unidad civil e institucional, la comunidad de Colón volvió a marchar este domingo 1° de marzo hacia el Puente Internacional General Artigas para manifestar su rechazo a la instalación de la planta de e-combustibles de la empresa HIF Global en la vecina orilla de Paysandú, Uruguay.

 

Bajo la consigna "No está todo cocinado", la jornada fue organizada por la asociación Somos Ambiente y contó con la participación de vecinos, el grupo Colón en Riesgo, el intendente de Colón, José Luis Walser, concejales y funcionarios del gabinete municipal.

 

Foto: Municipalidad de Col&oacute;n.
Foto: Municipalidad de Colón.

 

Defensa del futuro y el desarrollo local

 

Al finalizar la movilización, el intendente Walser enfatizó la necesidad de proteger el recurso hídrico y la calidad de vida de las generaciones venideras. "El futuro de Colón y de nuestras futuras generaciones está en juego. Estamos aquí para decir no a una refinería sobre el río Uruguay que amenaza nuestro ecosistema y nuestro modelo de desarrollo", declaró el mandatario.

 

Walser destacó la importancia de la participación ciudadana en esta lucha que calificó como "de todos": "Necesitamos estar unidos para defender nuestra Ciudad. Seguiremos insistiendo todos los días ante las máximas autoridades de Argentina y Uruguay para que escuchen este reclamo legítimo".

 

Foto: Municipalidad de Col&oacute;n.
Foto: Municipalidad de Colón.

 

Puntos críticos del reclamo

 

La planta se ubicaría a escasos 3.500 metros de la costa argentina, impactando directamente sobre la población de Colón. Se estima un consumo de 2 millones de litros de agua por hora del río Uruguay, afectando el caudal y la biodiversidad.

 

Las emisiones gaseosas y el manejo de químicos para la producción de metanol representan una amenaza latente para la salud y el entorno natural.

 

Foto: Municipalidad de Col&oacute;n.
Foto: Municipalidad de Colón.

 

La comunidad de Colón y el Departamento se mantiene en estado de alerta permanente, reafirmando que el desarrollo de la región no puede realizarse a expensas de la seguridad ambiental de sus habitantes.

Temas:

Planta de hidrógeno verde Colón Manifestación
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso