Incidentes en Rosario tras la derrota de Newell’s en el clásico: piedrazos y represión policial

Incidentes en el Parque Independencia y cruce entre simpatizantes rojinegros y policías

La derrota de Newell's Old Boys por 2-0 ante Rosario Central en el clásico rosarino derivó en serios incidentes a la salida del estadio Marcelo Bielsa, conocido como el Coloso del Parque.

Según se informó, los disturbios comenzaron con piedrazos contra edificios ubicados en avenida Pellegrini y Rodríguez, donde se registraron vidrios rotos,

balcones dañados y otros destrozos materiales.

Foto: Alan Mozón

Enfrentamientos y represión

En la zona del Parque Independencia se produjo un cruce entre simpatizantes rojinegros y efectivos policiales. Ante la escalada de violencia, los agentes utilizaron gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los grupos más exaltados.

Mientras tanto, centenares de hinchas cantaban contra la dirigencia y los jugadores al retirarse del estadio. Sin embargo, algunos se desbordaron y comenzaron a arrojar objetos y romper elementos a su paso.

Foto: Alan Mozón

También se registraron momentos de tensión en el playón de estacionamiento, donde había fuerte custodia policial ante la salida del plantel y la comisión directiva. Incluso circularon imágenes de civiles intentando impedir que personas ingresaran por la fuerza a la zona de conferencias de prensa.

El clásico rosarino volvió a vivirse con alta intensidad dentro y fuera de la cancha, en un contexto deportivo delicado para Newell’s que terminó trasladándose a las calles.