TC Pista Mouras: triunfo contundente del paranaense Iñaki Arrías en Concepción del Uruguay

Iñaki Arrías se consagró vencedor en la segunda fecha del TC Pista Mouras en Concepción del Uruguay, tras un desempeño sobresaliente durante todo el fin de semana. Con una contundencia notable, el piloto del Candela Competición se llevó todos los puntos en juego: fue el poleman, ganó la serie única y, finalmente, cruzó la bandera a cuadros en la final. Arrías, quien se ausentó en la primera fecha, demostró por qué es uno de los grandes nombres de la categoría.

Arrías dominó de principio a fin

Desde la largada en la serie única hasta la final, Arrías no dio opciones a Ignacio Vilas, quien terminó en la segunda posición a 2.118 milésimas de diferencia. En ambos momentos, el paranaense mantuvo el control absoluto, dejando a Vilas atrás con su Ford, y nunca permitió que lo alcanzaran. Al cruzar la meta en primer lugar, sumó su segunda victoria en la categoría, una gran satisfacción tras un comienzo de temporada que estuvo marcado por la ausencia en la primera fecha.

El podio y los resultados finales

Bautista Roqueta, con el Dodge del Canning Motorsport, completó el podio en la tercera posición, a una distancia de 7.499/1000. En las siguientes posiciones, Juan José Suárez terminó cuarto, Damián Pérez fue quinto y Juan José Conde, aunque llegó tercero, fue recargado por un inconveniente de altura. La clasificación final cerró con Ignacio Quintana, Martín Taha, Daniel Faggiano, Leonardo Forte, Máximo Costanzo, Ignacio Lovich, Dante Rubiera Hainze y Facundo Ludueña.

Declaraciones de Arrías

“Hicimos un carrerón, la verdad que estoy muy contento. El equipo hizo un gran esfuerzo y, pese a que en la primera carrera no pudimos estar, sabemos que tenemos un potencial terrible. Le agradezco a todo el Candela Competición y a mi familia, que son un pilar fundamental para que yo esté acá. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en el auto, el año pasado no fue fácil, sobre todo desde lo económico, y ahora arrancar el año así es muy lindo”, declaró Arrías después de su victoria.

La próxima fecha del TC Pista Mouras será el 20, 21 y 22 de marzo, en el marco del tercer capítulo de la temporada.