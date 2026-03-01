“Con poco hemos hecho mucho”, afirmó Romero al abrir sesiones ordinarias

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, encabezó la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante y luego brindó una conferencia de prensa en la que realizó un balance de su gestión, destacó las obras en marcha y anticipó nuevas medidas para modernizar el Estado municipal.

En ese marco, Romero sintetizó el eje de su discurso con una definición contundente: “Si hubiera que sintetizar, con poco hemos hecho mucho y proyectamos un año en el que muchas de las obras que empezamos las vamos a poder terminar y seguir con una inversión en la ciudad”, expresó a Elonce.

Y remarcó que la inversión no se limita a la infraestructura. “No solamente tiene que ver con el cemento o con las obras, sino también con nuestro capital humano, nuestra gente y nuestra cultura. Todo se concatena”, afirmó.

Digitalización y Estado facilitador

La jefa comunal planteó la necesidad de consolidar un “Estado facilitador” que acompañe el desarrollo productivo y simplifique trámites. “Queremos un Estado que mire a quien quiere invertir en la ciudad, que acompañe al pequeño emprendedor y que piense cómo facilitar los trámites y mejorar el vínculo”, explicó.

En ese sentido, anunció que uno de los principales objetivos para este año será implementar el expediente completamente digital. “La digitalización de todos los trámites del Estado municipal es nuestro propósito para mediados de año. Queremos tenerlo ya en marcha”, sostuvo.

Además, adelantó que se realizará una capacitación intensiva para el personal municipal. “Durante dos meses vamos a trabajar fuertemente con los empleados para que esto no signifique un colapso en ninguna área. Salir del formato papel implica valorar los avances tecnológicos y adaptarnos a los modos de comunicación de este siglo”, señaló, y agregó que será necesario “hacer el esfuerzo de familiarizar a quienes aún no lo están tanto con estas herramientas”.

Inversiones y generación de empleo

Romero también destacó las políticas destinadas a promover la radicación de empresas en el Parque Industrial de Paraná. “Facilitamos las inversiones para que quien quiera venir al parque industrial nos encuentre con los brazos abiertos, tratando de que se instale acá y genere más trabajo en la ciudad”, indicó.

En esa línea, vinculó el desarrollo productivo con una visión histórica del rol del Estado. “Algún no menor político argentino como Perón decía que gobernar es crear trabajo. Yo pienso en un país industrializado, que se proyecta de la mano del crecimiento de sus empresas y de sus trabajadores”, expresó.

Respecto al financiamiento municipal, explicó que los recursos provienen en partes similares de la coparticipación y de los aportes locales. “Tenemos aproximadamente un 50 por ciento que proviene de la coparticipación nacional y provincial. A los paranaenses les agradecemos y les pedimos que sigan pagando las tasas, porque eso se traduce en obras concretas en la ciudad”, afirmó.

Reclamo por obras estratégicas

La intendenta también hizo referencia a la necesidad de recuperar financiamiento internacional para obras paralizadas. “Les vamos a pedir a los legisladores nacionales que nos acompañen para recuperar el financiamiento del BID. Es clave para retomar la obra de Toma Nueva–Los Arenales y la del arroyo Colorado”, señaló.

Según indicó, el municipio ya ejecuta intervenciones parciales para evitar mayores daños. “Estamos haciendo una parte para que no se nos sigan desmoronando las casas”, advirtió, y agregó: “Los países no abandonan sus obras estratégicas y eso hay que plantearlo”.

Diálogo con Nación y Provincia

Consultada sobre la relación con los gobiernos nacional y provincial, Romero sostuvo que, pese a las diferencias políticas, el diálogo institucional es una obligación. “En las elecciones discutimos los grandes temas y las políticas. El gobierno provincial y el nacional no son de nuestra misma pertenencia ni concepción, pero estamos obligados a dialogar y a hacer cosas juntos”, afirmó.

Asimismo, consideró que debe respetarse la voluntad popular. “Si la gente votó de un modo hay que respetarlo. Nosotros tenemos el anhelo de generar otras alternativas y sostenemos un concepto de Estado con la mano tendida, que realiza obras y proyecta futuro”, expresó.

Finalmente, subrayó que el orden fiscal es un aspecto relevante. “No subestimamos las políticas de orden fiscal, porque tienen una importancia muy grande. Pero también creemos en un Estado activo que impulse el desarrollo y acompañe a su comunidad”, concluyó.