Destrozaron la fuente de la Plaza de los Bomberos durante la noche del sábado

1 de Marzo de 2026
Así quedó dañada la fuente.
Así quedó dañada la fuente. Foto: Reporte 100.7.

Un grupo de niños destrozó la fuente de la Plaza de los Bomberos en un acto de vandalismo que ocurrió durante la noche, mientras sus padres se encontraban cerca consumiendo alcohol.

Un hecho de vandalismo tuvo lugar alrededor de las 22 horas en la Plaza de los Bomberos en Paraná, donde un grupo de niños provocó graves daños en la fuente del lugar, dejándola casi destruida. Según los testimonios de los testigos, los menores se habrían subido y jugado sobre la estructura, lo que finalmente provocó su rotura.

 

Los padres de los niños se encontraban en las inmediaciones del parque, aparentemente consumiendo bebidas alcohólicas, sin intervenir en el comportamiento de los menores. La falta de supervisión en ese momento fue señalada por los vecinos, quienes no dudaron en alertar a la policía para que interviniera en el hecho.

 

Foto: Reporte 100.7.
Foto: Reporte 100.7.

 

Intervención policial y daños materiales

 

Tras recibir el aviso, personal policial se presentó en el lugar para constatar los daños y recopilar testimonios sobre lo sucedido. Los uniformados informaron que la fuente había sufrido daños significativos en su estructura, lo que requerirá una reparación urgente para restablecer el lugar, indicó Reporte 100.7.

 

El acto de vandalismo causó gran indignación entre los vecinos, quienes expresaron su molestia por la falta de control y respeto hacia los espacios públicos. La Plaza de los Bomberos, que es un lugar de encuentro habitual para la comunidad, quedó marcada por este episodio.

Temas:

Daños fuente Plaza de los Bomberos
