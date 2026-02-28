Tradición, esfuerzo y corazón: testimonios de la Fiesta Provincial del Guiso

La Fiesta Provincial del Guiso volvió a reunir a decenas de equipos y cientos de vecinos en una jornada donde los sabores tradicionales y las historias de vida fueron protagonistas. En esta quinta edición, la competencia no solo giró en torno a la receta perfecta, sino también a la pasión y el esfuerzo que cada participante volcó en su olla.

Entre los defensores del título, oriundos de Paraná, la expectativa era alta. Con experiencia en el certamen y un recorrido que los llevó del podio al primer puesto, regresaron con una propuesta renovada. “Aparentemente le gustó al jurado. Hay muchos equipos, vamos a ver cómo nos va. Este año trajimos guiso de chorizo, entraña de la parte gruesa, arroz y garbanzo. Le dimos un toquecito de panceta, que la sellamos en un disco”.

Foto: Elonce.

El equipo explicó que detrás de cada preparación hay organización y compromiso. “Le metemos garra y así sale. Salen 200 o 300 porciones de la olla. Tiene que estar calculado todo bien. Después tiene que gustar”, afirmó otro de los integrantes, dejando en claro que la planificación es tan importante como el sabor.

Foto: Elonce.

Una historia de amistad y superación

La participación de los actuales campeones tiene una raíz comunitaria. Su historia comenzó mucho antes de alcanzar el máximo reconocimiento. “Nos conocimos por nuestros hijos que cocinábamos en el club Echagüe para pagar los viajes. En la primera vez, Osvaldo nos decía ‘vamos a anotarnos’. En el segundo año salimos segundo, en la tercera edición fuimos terceros y la última la ganamos”.

Ese recorrido refleja la constancia y el espíritu de equipo que caracteriza a muchos de los concursantes de la Fiesta Provincial del Guiso. Año tras año, la competencia se convierte en un punto de encuentro donde la cocina funciona como excusa para fortalecer vínculos.

Foto: Elonce.

Desde Sauce de Luna llegó Jesús, uno de los participantes más experimentados. Con 70 años y toda una vida ligada a la cocina de campo, compartió su historia con orgullo: “Tengo 70 años y varios guisos encima. Soy del campo y ya cuando tenía 10 años mi mamá me mandaba a hacer los guisos en un mortero. A mí me encantaba".

Tradición, técnica y memoria

Foto: Elonce.

Jesús presentó una receta con fuerte impronta tradicional. “Hoy hacemos guiso de charque con chorizo colorado. El charque es una milanesa, en este caso de nalga, que la pones en una madera, la cubrís con sal gruesa y la agarrás con un mortero. Después la colgas en una caña tacuara. A partir de los 15 días, eso no se echa a perder”, postuló.

La diversidad de propuestas fue uno de los puntos destacados de la jornada. Desde recetas clásicas hasta versiones más innovadoras, cada equipo buscó diferenciarse sin perder la esencia del plato popular que identifica a la provincia.

Foto: Elonce.

El jurado tuvo la tarea compleja de evaluar cerca de medio centenar de preparaciones. Uno de sus integrantes detalló: “Hay cerca de 50 guisos y estamos viendo guisos muy sencillos, pero muy ricos. Han ido por los clásicos, también tuvimos uno muy emotivo que quisieron caracterizar lo que pasa cuando en una familia no alcanza para comprar una carne vacuna o unos chorizos. Hicieron un guiso de menudo y alitas, que es algo que todos hemos hecho en algún momento”.

El desafío de elegir al mejor

Foto: Elonce.

Además del sabor, la presentación y la historia detrás de cada plato también sumaron puntos. “La puesta en escena, el amor que le ponen. Hemos visto gustos muy tradicionales, pero la pasión y recorrer las ollas es una fiesta”, afirmó una mujer integrante del jurado.

El sistema de evaluación exige precisión y consenso. “Tenemos que poner un puntaje del 1 al 100. Primero se hace una selección de 10 equipos y de esos diez salen los tres mejores”, resaltaron sobre la elección del mejor plato.