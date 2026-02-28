Comenzó la 5° Fiesta Provincial del Guiso en El Pingo: el cierre será con Jorge Rojas

La Fiesta Provincial del Guiso honrará la tradición culinaria más popular de los hogares argentinos

El Pingo, un pequeño pero vibrante municipio de la provincia, celebra la 5° Fiesta Provincial del Guiso este sábado. Será una noche inolvidable, llena de sabores, música y tradición.

Laura Rupp, intendenta de El Pingo, dialogó con Elonce y compartió todos los detalles sobre el evento. “Después de dos fechas suspendidas, creemos que esta vez la tercera es la vencida. Esperamos a todos a partir de las 18 para disfrutar de una celebración que se programa todo el año desde nuestro municipio, con un equipo increíble”, explicó.

La Fiesta Provincial del Guiso trasciende las fronteras locales. Este año, contará con la participación de 50 equipos de cocineros que competirán en simultáneo, sumando 150 personas que demostrarán su talento culinario. “Tenemos concursantes de todo el país, lo que ha logrado posicionar a la fiesta a nivel provincial e incluso nacional”, destacó Rupp. Además de los guisos, más de 80 puestos de artesanos, microemprendedores e instituciones locales estarán presentes para ofrecer sus productos.

El guiso, considerado una comida casera por excelencia en Argentina, será el protagonista del evento. Rupp destacó la creatividad de los participantes que, año tras año, se reinventan con recetas innovadoras sin perder el toque tradicional que evoca los sabores de la infancia.

“Es impresionante la creatividad de los cocineros. El guiso es una comida noble, quién no ha comido un guiso en alguna oportunidad, es el plato que invita a los amigos y sobre todo, en estos tiempos tan difíciles”, comentó.

Las propuestas musicales

En el escenario principal se presentarán bandas de renombre, que ofrecerán una amplia variedad de géneros musicales. “Vamos a tener a La Contra, El Tigre Ariel, Francisco Cuestas y Los Musiqueros Entrerrianos, Sexy Fango con su rock internacional, Nahuel Borrá con la chamarrita, y un espectáculo de Malambo de la provincia de Buenos Aires”, detalló la intendenta. El broche de oro será la actuación de Jorge Rojas, quien cerrará la noche con su música.

El Tigre Ariel

Para quienes asistirán al evento, Rupp recomendó llevar un sillón, el mate y, por supuesto, un abrigo, ya que la noche podría refrescar. “A partir de las 18 ya se puede ingresar al predio y disfrutar de los primeros fuegos y la puesta en escena gastronómica. A las 19:30 comenzarán los espectáculos”, afirmó.

La presentación de Sexyfangos

Con su tributo a Virus, el conjunto hizo bailar al público al ritmo del rock.