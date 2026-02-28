Inauguraron nuevo circuito MTB en el complejo ciclístico "Arnaldo Pucheta"

REDACCIÓN ELONCE
El complejo ciclístico "Arnaldo Pucheta" inauguró un nuevo circuito MTB en Paraná, con la participación de escuelas municipales y un trabajo comunitario que permitió revitalizar el predio.
El complejo ciclístico Arnaldo Pucheta abrió oficialmente su nuevo circuito de mountain bike (MTB) en Paraná, marcando un paso importante para la comunidad ciclista local.
Pablo González, coordinador de la iniciativa, dialogó con Elonce y señaló: “Hoy inauguramos un nuevo predio de La Cava. Nos trasladamos a esta sede porque nuestro circuito actual lo dejamos de alquilar. Estamos muy contentos porque siempre nos acompaña mucha gente. Hace dos meses que estamos laburando a pulmón. Estamos contentos por el apego de la gente que nos sigue y todos los chicos de la escuela de MTB municipal que nos acompañan hoy”.
El proyecto no solo habilita un nuevo espacio para los ciclistas, sino que también reactiva zonas del predio que estaban sin actividad. “Para el complejo ciclístico aporta muchísimo ya que le dimos vida a gran parte del circuito que estaba sin actividad. Vinimos nosotros a darle continuidad a nuestro deporte y a sumarle al predio y a toda esta gente”, destacó González. La iniciativa surgió a partir de una invitación de Carlos Huck, y González junto a Lucrecia trabajaron diariamente para concretar la obra.
Lucrecia, profesora del proyecto, detalló cómo se financió la obra: “Fue todo a pulmón, con colaboración de los padres de la escuelita. Todos pusieron su granito de arena e hicimos venta de alfajores. Fuimos recaudando fondos y fue lo que se logró”. Además, se inauguró la luminaria del velódromo, una obra esperada desde hace décadas que permitirá la posibilidad de organizar carreras nocturnas.
“Esto es un anhelo que hace muchísimos años lo queríamos nosotros. El circuito tiene 37 años, teníamos la iluminación, pero las habían robado. Ahora volvemos a tenerla y quisiera agregar, además de la iluminación, la pista”, expresó Lucrecia, subrayando la importancia de estas mejoras para la práctica del deporte en horarios nocturnos.
El presidente de la Asociación de Ciclistas de Entre Ríos remarcó la magnitud de la inversión y agradeció el apoyo de los contribuyentes locales. La obra, impulsada de manera comunitaria, refuerza la formación de nuevos ciclistas y fortalece el vínculo con la escuela municipal de MTB, que participó activamente en la inauguración.