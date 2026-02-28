 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Secuestraron 100 gramos de cocaína

Allanaron un punto de venta de droga frente a un centro comunitario de Nogoyá

El procedimiento se realizó en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo. Secuestraron más de 100 gramos de cocaína, dinero en efectivo y detuvieron a dos personas.

28 de Febrero de 2026
Desarticularon un punto de venta de droga en Nogoyá.
Desarticularon un punto de venta de droga en Nogoyá. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El procedimiento se realizó en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo. Secuestraron más de 100 gramos de cocaína, dinero en efectivo y detuvieron a dos personas.

Desarticularon un punto de venta de droga frente a un centro comunitario en la ciudad de Nogoyá, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Drogas Peligrosas, con colaboración del Grupo Especial dependiente de la Jefatura Departamental.

El operativo se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Conscripto Bernardi, esquina Alfredo Palacio, donde funcionaría el punto de comercialización de estupefacientes. Durante el desarrollo de las tareas, el principal investigado fue localizado a dos cuadras del lugar bajo sospecha.

 

Tras la requisa personal, los efectivos constataron que el hombre tenía en su poder cocaína compacta, la cual estaría destinada al fraccionamiento para su posterior venta. En simultáneo, se ejecutó el mandamiento judicial de allanamiento en la vivienda vinculada a la causa.

Secuestros y detenciones

 

Como resultado del procedimiento integral, se secuestraron más de cien gramos de clorhidrato de cocaína, dinero en efectivo que superó el medio millón de pesos, balanzas digitales, teléfonos móviles y otros elementos considerados de interés para la investigación.

 

Asimismo, se procedió al secuestro del automóvil del principal investigado, que habría sido utilizado en el marco de la actividad ilícita. En el lugar fueron identificadas cuatro personas.

Por disposición judicial, se ordenó la detención e incomunicación de dos de ellas, un hombre y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa por microtráfico.

 

El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Transición y Garantías de Nogoyá, a cargo del Dr. Oscar Eduardo Rossi, con intervención del fiscal Dr. René Martínez. Desde la fuerza policial destacaron el trabajo articulado entre la División Drogas Peligrosas y las autoridades judiciales, lo que permitió reunir pruebas consideradas contundentes para comprobar la actividad investigada.

Temas:

Drogas Nogoyá drogas peligrosas Venta narcomenudeo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso