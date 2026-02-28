Airaldi fue trasladado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza

Leonardo Airaldi fue trasladado este sábado al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, en el marco de la causa por narcotráfico que lo tiene como principal acusado. La decisión había sido dispuesta por el Tribunal Oral Federal de Paraná y debía concretarse en un plazo de 24 horas, a pocos días del inicio del juicio oral fijado para el 3 de marzo en Entre Ríos.

El fallo ordenó su derivación desde la Unidad Penal N° 9 “Granja El Potrero” de Gualeguaychú hacia la Unidad Residencial VI del penal federal de Ezeiza, dentro del Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo.

La medida respondió a un pedido de la fiscalía y del Servicio Penitenciario Federal (SPF), luego de una evaluación interdisciplinaria que concluyó en la admisión de Airaldi al régimen especial de “alto riesgo”.

Fundamentos del Tribunal y la intervención fiscal

La resolución fue firmada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, con la intervención de la jueza de cámara Noemí Marta Berros y sus colegas, quienes fundamentaron la decisión en el requerimiento fiscal y en la evaluación técnica realizada por el SPF.

El pedido fue impulsado por el titular de la PROCUNAR, Diego Iglesias, y el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, en el marco de una causa paralela que se tramita en esa jurisdicción. Según se detalló, la incorporación al régimen especial fue dispuesta por el Director General de Régimen Correccional del SPF, Gabriel Aquino, quien consideró que correspondía su ingreso al sistema previsto por el Ministerio de Seguridad de la Nación para internos con perfil de alto riesgo.

Leonardo Airaldi

El Tribunal explicó que no era de su competencia determinar si el imputado reunía o no esa condición, ya que dicha facultad corresponde exclusivamente al Servicio Penitenciario Federal. En consecuencia, entendió que la decisión administrativa ya había sido adoptada por la autoridad competente.

Investigación paralela y sospechas de maniobras

La causa que motivó el pedido de traslado se originó a partir de una denuncia que advertía sobre un presunto plan para atentar contra el ministro de Seguridad de Entre Ríos, un fiscal federal y un juez federal. Esa investigación se encontraba en etapa inicial y tramitaba en la jurisdicción federal con asiento en Gualeguaychú.

En ese contexto, la decisión apuntó a garantizar la seguridad del proceso judicial ante la sospecha de maniobras delictivas que podrían haberse gestado desde el penal de Gualeguaychú.

Este sábado también se difundió un video del momento del traslado, en el que se observó a Airaldi con chaleco antibalas, casco y esposado. En la grabación se escuchó que se le informó: “A partir de este momento, usted ingresa a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, a cargo del Ministerio de Seguridad Nacional”.

Rechazo de la defensa

La defensora técnica de Airaldi, Mariana Barbitta, se opuso al traslado y cuestionó su incorporación al régimen de alto riesgo. Argumentó que la denuncia que dio origen a la nueva investigación provenía de un interno cuyas declaraciones no resultaban confiables.

Asimismo, sostuvo que su defendido no había sido llamado a prestar declaración indagatoria en la causa vinculada al presunto plan criminal y planteó reparos sobre la legalidad de la medida adoptada.