Emilia Attias lució lencería negra, cuero y minivestido brillante

La actriz y conductora impactó con una audaz sesión de fotos en lencería y cuero, y luego brilló en la fiesta de cierre de MasterChef Celebrity con un minivestido nude con pedrería dorada.
Emilia Attias volvió a marcar tendencia en redes sociales con una serie de looks que combinaron audacia, glamour y sofisticación. La actriz, que actualmente se luce en MasterChef Celebrity, compartió en Instagram una producción de fotos en lencería que rápidamente se volvió viral.
En las imágenes, apostó por un conjunto total black compuesto por un corpiño triangular de breteles finos y una bombacha de doble tira a juego. Por encima, sumó una chaqueta de cuero oversize que aportó una impronta rockera y reforzó el contraste entre sensualidad y actitud.
Descalza y con una estética minimalista, el beauty look fue protagonista. Llevó delineado cat eye bien marcado que intensificó la mirada, rubor sutil y gloss en los labios. El cabello suelto, apenas despeinado, completó la apuesta con un aire descontracturado pero cuidadosamente trabajado.
Días después, volvió a captar todas las miradas con el outfit elegido para la fiesta de cierre del reality gastronómico. En esta ocasión, dejó atrás el negro absoluto y se inclinó por el brillo.
Lució un minivestido nude de breteles finos, completamente cubierto por hileras de pedrería dorada que generaban un efecto naked al adaptarse al tono de su piel. El diseño ceñido al cuerpo destacó su silueta y aportó una impronta sofisticada y nocturna, dio cuenta Estilo, Todo Noticias
El maquillaje volvió a ocupar un rol central, con delineado superior e inferior, contorno definido y labios en tono nude. El peinado con ondas descontracturadas aportó movimiento y reforzó el estilo glam chic que caracterizó la apuesta.