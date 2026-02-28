Patronato ultima detalles antes de enfrentar a Atlanta

El equipo de Paraná enfrentará el lunes al Bohemio por la tercera fecha del torneo. Tras un empate y una derrota, buscará sumar de a tres por primera vez en la temporada.
Patronato aguarda por Atlanta con la ilusión de conseguir su primer triunfo en la Primera Nacional 2026. El equipo de Paraná enfrentará al Bohemio este lunes a las 21, en el marco de la tercera fecha del campeonato, con la necesidad de sumar de a tres tras un arranque irregular.
El conjunto dirigido por Rubén Forestello acumula un empate y una derrota en sus primeras dos presentaciones. En su debut igualó en Tucumán ante San Martín, mientras que en su segunda actuación cayó como local frente a Gimnasia y Tiro de Salta.
El Negro dejó sensaciones contrapuestas en este inicio de torneo: mostró orden y actitud en el empate fuera de casa, pero evidenció falencias en la derrota en el Presbítero Bartolomé Grella.
Bajas y regresos en el plantel
Entre las novedades de la semana, se confirmó la baja de Nahuel Genez, quien sufrió un desgarro y estará al menos dos partidos fuera de las canchas.
En contrapartida, Agustín Araujo y Tomás Attis se reincorporaron a los entrenamientos y se encuentran en condiciones de ser tenidos en cuenta por el entrenador para el compromiso ante Atlanta.
El cuerpo técnico evaluará en los próximos días la conformación del equipo titular, con la intención de encontrar mayor equilibrio y eficacia en ofensiva.
Un desafío en Buenos Aires
El partido ante Atlanta se disputará en Buenos Aires y representa una oportunidad para cambiar la imagen mostrada en la última fecha.
Más allá del corto recorrido del torneo, Patronato necesita empezar a sumar puntos para no quedar relegado en la tabla desde las primeras jornadas.