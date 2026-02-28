Dos motos chocaron en Concepción del Uruguay: una mujer sufrió heridas graves

El accidente ocurrió en la intersección de Suipacha y Victoriano Montes. Una mujer de 40 años resultó con fractura de tibia y peroné y las motocicletas fueron secuestradas para pericias.
Un violento choque entre motocicletas dejó como saldo a una mujer con heridas graves en Concepción del Uruguay. El siniestro vial se produjo minutos después de las 20:40 en la intersección de las calles Suipacha y Victoriano Montes, donde colisionaron dos rodados que circulaban en el mismo sentido.
De acuerdo a los primeros informes, ambas motocicletas se desplazaban de oeste a este por calle Suipacha cuando, al llegar a la esquina, uno de los vehículos intentó girar hacia el norte. En ese momento fue impactado por el segundo rodado que circulaba inmediatamente detrás. Como consecuencia del fuerte impacto, las tres personas involucradas debieron ser asistidas por servicios de emergencia.
Las personas involucradas
Los vehículos fueron una Okinoi Roma 125, conducida por una mujer de 40 años que viajaba acompañada por un menor de edad, y una Motomel Business al mando de una joven de 20 años.
Al lugar acudieron unidades de los servicios de emergencias “Alerta” y “Vida”, que trasladaron a los involucrados a un centro asistencial para su evaluación médica.
Tras los estudios correspondientes, el médico policial informó que la mujer de 40 años sufrió lesiones graves.
Estado de salud y actuación judicial
En tanto, la joven de 20 años no presentó fracturas, aunque permanecía bajo observación preventiva. El menor de edad, según se indicó, no registró lesiones de gravedad.
En el lugar intervino personal de la Comisaría Segunda, que realizó las actuaciones de rigor.
Por disposición del fiscal auxiliar en turno, se procedió al secuestro preventivo de ambas motocicletas para llevar adelante las pericias correspondientes y determinar la mecánica del hecho y eventuales responsabilidades.