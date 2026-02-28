Camioneta chocó contra un guardarraíl y cayó debajo de un puente

Una camioneta despistó y terminó debajo de un puente en Concordia durante la noche del viernes. El siniestro vial se produjo alrededor de las 22:05 en el puente Frondizi y dejó como saldo a un joven de 26 años lesionado, quien debió ser rescatado por bomberos y trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat.

De acuerdo a la información oficial, personal de la Comisaría Octava fue comisionado al lugar tras un llamado que alertó sobre un accidente de tránsito. Al arribar, los efectivos observaron un tumulto de personas que señalaban que una camioneta había despistado y se encontraba debajo del puente.

En el lugar constataron que se trataba de una camioneta Fiat Toro, de color gris, conducida por un joven, de 26 años, domiciliado en Ubajay.

Impacto, vuelco y rescate

Por causas que se tratan de establecer, el conductor habría perdido el control del rodado cuando circulaba en sentido norte-sur y tomaba la curva de la avenida Frondizi, presuntamente al salir de Concordia con destino a Clodomiro Ledesma.

El vehículo impactó contra el guardarraíl, volcó y terminó en la zona de pastizales, debajo del puente. Debido a la violencia del impacto, el conductor quedó atrapado dentro del habitáculo.

Ante la magnitud del hecho, bomberos trabajaron intensamente para rescatar al joven. Una vez liberado, fue trasladado de inmediato en ambulancia del servicio 107 al hospital Masvernat para recibir atención médica.

Intervención policial y pericias

La camioneta sufrió daños totales y quedó completamente destruida como consecuencia del vuelco. En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor y se dio intervención a la División Policía Científica para llevar adelante las pericias correspondientes.