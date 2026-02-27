 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Concordia: secuestraron cocaína, billetes falsos y detuvieron a dos personas durante allanamientos

Dos procedimientos realizados por la Comisaría Primera de Concordia permitieron secuestrar droga, dinero apócrifo y avanzar en una causa por hurto de celular. Los detenidos, de 20 y 44 años, fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

27 de Febrero de 2026
Dos allanamientos en barrio Carretera de la Cruz permitieron secuestrar droga y dinero
Dos allanamientos en barrio Carretera de la Cruz permitieron secuestrar droga y dinero Foto: Jefatura Departamental Concordia

Dos procedimientos realizados por la Comisaría Primera de Concordia permitieron secuestrar droga, dinero apócrifo y avanzar en una causa por hurto de celular. Los detenidos, de 20 y 44 años, fueron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En la tarde de este jueves, personal de la Comisaría Primera de Concordia llevó adelante dos órdenes de allanamiento en viviendas del barrio Carretera de la Cruz, en el marco de una investigación iniciada por el hurto de un teléfono celular iPhone, el cual comenzó a emitir señales de ubicación en distintos sectores de la zona.

 

Como resultado de los procedimientos, los efectivos secuestraron 22 envoltorios de nylon transparente que contenían cocaína, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo apócrifo, totalizando la suma de $440.200.

Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia

 

El operativo culminó con la aprehensión de un joven de 20 años y de su padre, un hombre de 44 años, quienes quedaron imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

 

Por disposición del fiscal interviniente, Dr. Tomás Tscherning, trabajaron en el lugar efectivos de las divisiones Policía Científica y Drogas Peligrosas, quienes realizaron las tareas periciales correspondientes.

