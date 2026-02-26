Secuestraron arma y droga en investigación por ataque que dejó a un joven con lesión medular irreversible

Allanamiento tras ataque a joven. La División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó a cabo este jueves por la mañana un operativo en un domicilio del Barrio 96 Viviendas (Sector D) en Concepción del Uruguay. El procedimiento, que contó con el apoyo del Grupo Especial Uruguay, tenía como objetivo recolectar pruebas vinculadas a un ataque armado ocurrido el pasado 20 de febrero, que dejó a un joven con una lesión en la médula.

La causa, que tramita ante la fiscalía de la María Becker, se originó luego de un violento hecho en el que un joven, mientras circulaba en su moto, fue interceptado por un vehículo en el que viajaban un hombre y una mujer. Sin mediar palabra, el acompañante de la mujer disparó varias veces contra la víctima, alcanzándola en la espalda. El proyectil causó daños irreversibles en las vértebras, lo que dejó al joven con pérdida de movilidad en sus extremidades y actualmente sigue internado.

El hallazgo de elementos comprometedores para los sospechosos

En el domicilio, se secuestraron diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos un arma de fuego calibre 9mm/380 con su respectiva numeración de serie y 5 cartuchos. Además, se incautaron una balanza de precisión con restos de una sustancia que, al ser sometida al narcotest, dio positivo a cocaína. También se hallaron documentos a nombre del hombre, quien ha quedado formalmente supeditado a la causa, y dinero en efectivo.

El arma secuestrada será sometida a peritajes para determinar si es la misma que fue utilizada en el ataque del 20 de febrero. Las autoridades continúan con las actuaciones judiciales para esclarecer las responsabilidades de cada uno de los involucrados en este grave hecho.