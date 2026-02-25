Disputa por una casa en el barrio Paraná V: “Es una familia muy conflictiva”, aseguró la policía

La disputa familiar por una casa en el barrio Paraná V comenzó anoche y continuó este miércoles por la tarde, según detalló la segunda jefa de la División Operaciones, Cecilia Galeano. “Esto comienza ayer por la noche. Son varios hermanos, la mayoría mayores de edad, donde comienza un conflicto por una vivienda que ocupan hace más de 10 años. Allí reside la madre”, explicó la funcionaria a Elonce.

La discusión familiar giraba en torno a quién debe seguir viviendo en el domicilio, lo que llevó a un cruce violento. “Esta situación llevó a que anoche se enfrentaran entre ellos con piedras y palos”, aseguró Galeano, describiendo un incidente que los vecinos comenzaron a reportar al 911 desde las 17 horas de este miércoles.

Los llamados de la comunidad describían una escena cada vez más tensa en la tira 19 del barrio, donde “varias personas son partícipes del conflicto dieron lugar a otras personas”, precisó la uniformada, evidenciando que el conflicto familiar se expandió implicando a terceros.

Tensión en las calles: piedras, techos y personas lesionadas

Frente a un conflicto que crecía en intensidad, las fuerzas policiales intentaron controlar la situación y dispersar a quienes participaban de los enfrentamientos. El operativo estuvo a cargo de la división 911, personal de la Comisaría Décima y la Guardia Especial.

Cecilia Galeano se refirió a los incidentes en barrio Paraná V. Foto: Elonce.

Como resultado de la intervención, hubo personas lesionadas, se arrojaron piedras y se subieron a los techos de las casas de los vecinos, describió la oficial Galeano. En ese marco, inicialmente fueron detenidas tres personas que estaban sobre un techo, entre ellos dos mayores y un menor.

Posteriormente, se arrestó a un hermano más que, según fuentes policiales, formaba parte del otro bando en el conflicto. “Este muchacho, fuera de control, insultó a familiares y vecinos”, remarcó Galeano, agregando que la situación se volvió cada vez más agresiva.

La vivienda afectada por la usurpación. Foto: Elonce.

La funcionaria además señaló que se trata de “esa familia es muy conflictiva y hemos tenido otras intervenciones con ellos”, lo cual marca un historial de eventos policiales previos en el mismo núcleo familiar.

Persecución, heridos y derivaciones hacia el centro de salud

El nivel de tensión y desorden continuó hasta la intersección de las avenidas Almafuerte y Zanni, donde la policía describió una persecución en medio del conflicto. Según informaron, las cinco personas identificadas retiraron a menores de edad del lugar y llevaban a una persona herida – corte en la cabeza producto de un piedrazo – hacia el centro de salud Oñativia (ex Corrales).

El hombre con lesiones fue trasladado en un contexto de alta tensión, mientras las autoridades policiales intentaban reestablecer el orden y contener a quienes seguían en conflicto.

Fuentes vinculadas al operativo consignaron además que en el mismo lugar se han llevado a cabo allanamientos en causas vinculadas a la venta de droga, con secuestro de la misma, lo que agrega un componente de investigación judicial más allá del enfrentamiento familiar.