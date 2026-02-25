Adolescente entrerriana pelea por su vida y solicita donantes de sangre

REDACCIÓN ELONCE
Una adolescente de Concordia sufrió una apendicitis complicada que derivó en múltiples cirugías y una colostomía. Su familia hace un urgente llamado a donantes de sangre 0+ en el hospital San Roque.
Maggie, una adolescente de Concordia atraviesa un cuadro crítico tras una apendicitis complicada que requirió varias cirugías y la intervención urgente de especialistas en el hospital San Roque de Paraná. La familia informó que la joven comenzó con dolores abdominales y fiebre a finales de enero, pero en la guardia le diagnosticaron inicialmente gastroenteritis, sin realizar ecografías ni análisis complementarios.
Por tal motivo, la madre, Laura Boero, detalló a Elonce que durante los primeros días, a pesar de la persistencia de los síntomas, los médicos continuaron indicando gastroenteritis y solo posteriormente se logró una ecografía. La joven mostró mejoría momentánea, pero el 17 de febrero presentó inflamación abdominal intensa, lo que llevó a su ingreso nuevamente a la guardia, donde finalmente confirmaron el diagnóstico de apendicitis con plastrón, que requería intervención quirúrgica inmediata.
Tras la cirugía inicial en el hospital Masvernat, la adolescente presentó complicaciones graves, incluida la formación de una fístula intestinal. Fue derivada de urgencia al hospital San Roque, donde permaneció en terapia intensiva por deshidratación y riesgo vital. Desde entonces, ha pasado por cuatro intervenciones quirúrgicas, y recientemente se le realizó una colostomía para preservar la integridad del intestino, que estaba gravemente comprometido.
Complicaciones y evolución crítica
La familia explicó que desde el 21 de febrero la joven ha estado con el abdomen abierto debido a la condición crítica de su intestino. Los médicos informaron que la evolución sigue siendo delicada y que la paciente permanece en riesgo continuo de vida, con infección activa y posibilidad de nuevas complicaciones.
Por esta razón, los familiares hacen un llamado urgente a donantes de sangre tipo 0+. La colaboración es fundamental para garantizar la estabilidad de la adolescente durante su tratamiento y próximas intervenciones. Los interesados pueden acudir al área de hemoterapia del hospital Materno Infantil San Roque desde las 7:30 horas, presentando su DNI para realizar la donación.