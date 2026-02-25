Carina Domínguez, de UPCN, defendió el acuerdo salarial y anticipó nuevas negociaciones sectoriales

Carina Domínguez, de UPCN, defendió el acuerdo salarial alcanzado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y aseguró que se trató de una decisión adoptada en un contexto complejo, tras meses de conflicto y congelamiento de haberes. La dirigente remarcó que la negociación no fue la habitual de comienzos de año, sino la consecuencia de una situación arrastrada desde 2025.

“Venimos en conflicto desde el año pasado a partir de un congelamiento salarial de varios meses, culminando un 2025 sin haber tenido respuestas y con un llamado urgente por parte de los trabajadores para salir de esta situación de congelamiento salarial”, afirmó. Según explicó, ese fue el mandato que el sindicato llevó a la mesa paritaria.

La convocatoria a la negociación se produjo luego de medidas de fuerza impulsadas por el gremio. “La paritaria se convoca luego de un paro de UPCN después de haber anunciado una medida de fuerza y de haber realizado paro activo también marchas contra la reforma y contra la situación laboral de de todos los sectores, se convoca a la paritaria”, detalló.

Un acuerdo en un contexto adverso

Domínguez sostuvo que el escenario no era favorable y que inicialmente el Gobierno no mostraba voluntad de discutir salarios. “El gobierno, no sabemos, no tenemos muy claro, pero no parecía con muchas intenciones de poder hablar de salario. Sin embargo, lo hicimos”, señaló.

Foto: Elonce.

En esa línea, explicó que la primera propuesta fue rechazada, pero que la cercanía de la liquidación salarial obligó a intensificar las reuniones. Finalmente, se acordó una suma no remunerativa con piso, techo y un porcentaje mejorado respecto del ofrecimiento inicial. “No sé si hablar de recomposición salarial, porque para eso tendríamos que tener otros números”, reconoció.

La dirigente contextualizó el acuerdo en una coyuntura económica difícil. “Evidentemente en una Argentina de una inflación mentirosa, de una recesión económica enorme, de pérdida de poder adquisitivo que venimos de hace muchísimo tiempo, de un gobierno nacional que a las provincias las ha mantenido eh al margen de las discusiones y de la posibilidad de darle un poco de oxígeno, en este contexto se ofreció una suma no remunerativa”, expresó.

Continuidad de las negociaciones y agenda sectorial

Domínguez aclaró que el entendimiento no implica el cierre del conflicto. “De ningún modo bajamos los brazos ni damos por terminada la pelea, pero sí había que tener una instancia de solución y así lo entendimos”, afirmó, y adelantó que ya comenzaron las reuniones sectoriales para abordar problemáticas específicas.

Entre los temas prioritarios mencionó la situación en Salud y en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), así como el proceso de recategorización en enfermería. “Particularmente enfermería este año 2026 tiene que tener un proceso de recategorización”, indicó.

La dirigente explicó que, tras la sanción de la Ley 10.930, corresponde la primera recategorización, aunque reconoció dificultades para cumplir los requisitos debido a que “durante los tres últimos años, es decir, el gobierno anterior y este, hay eh no se dieron las condiciones para cumplir esas exigencias”.

Enfermería y defensa del rol sindical

Desde UPCN buscan que, por única vez y mediante decisión política, se habilite la recategorización bajo determinados parámetros. “Estamos trabajando para hacer una una propuesta concreta que tendrá que ser discutido no solamente por el Ministerio de Salud, sino también por el Ministerio de Economía”, explicó.

Domínguez destacó que la carrera de enfermería contempla actualmente cinco tramos y diez categorías, lo que permite ascensos verticales y horizontales. “Eso es una conquista, no la vemos quizás en toda la dimensión económica que sí deseamos, pero estamos seguros que la reivindicación está y que es un derecho que antes no teníamos”, sostuvo.

Finalmente, la dirigente defendió el rol sindical frente a cuestionamientos y advirtió sobre el contexto nacional. Señaló que se trata de “una realidad oscura que se viene muchísimo peor después de esta reforma” y llamó a los trabajadores a sostener la organización colectiva para enfrentar un escenario que consideró adverso para los derechos laborales.