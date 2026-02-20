El Gobierno cerró la paritaria estatal con aumento del 15,8% y sumas fijas: los detalles

REDACCIÓN ELONCE
El ministro Manuel Troncoso confirmó a Elonce que se cerró la paritaria estatal con acuerdo mayoritario. El incremento será del 15,8% con piso y techo, suba de ayuda escolar y suma para jubilados. El detalle del aumento.
El Gobierno Provincial y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cerraron la paritaria con acuerdo de mayoría. Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó no estar en condiciones de aceptar. Los aumentos tienen vigencia a partir de febrero de 2026.
Dado que UPCN tiene mayor representatividad, su aceptación permitió dar por concluida la paritaria conforme a la normativa vigente, quedando el acuerdo por mayoría sindical, garantizando que se llegue en tiempo y forma con la liquidación.
Las partes acordaron continuar dialogando permanente para abordar temas puntuales.
Detalles de la recomposición
-La propuesta establece una recomposición salarial destinada a trabajadores activos y pasivos.
-Desde febrero de 2026 se otorgará una suma fija no remunerativa y no bonificable para trabajadores con exclusión del personal docente y de las fuerzas de seguridad.
-El monto equivale al 15,8% del sueldo correspondiente a junio de 2025, calculado sin adicionales especiales ni sumas no remunerativas, con un mínimo: $150.000 y un máximo de $320.000 pesos, mientras que para el escalafón general de Enfermería el mínimo será de $ 160.000 pesos.
-Se dispuso un incremento del 50% en la ayuda escolar respecto del último monto percibido.
-Para el sector pasivo, se otorgará una suma fija de $75.000 pesos que reemplaza la suma fija que se venía abonando hasta el momento.
Troncoso detalló la paritaria y destacó el diálogo
De esta manera, la paritaria estatal entrerriana se cerró con un aumento del 15,8% sobre los salarios de junio de 2025, con un piso de 150.000 pesos y un techo de 320.000 pesos, además de una suba del 50% en la ayuda escolar y una suma no remunerativa para jubilados, según confirmó a Elonce el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, tras la reunión realizada en la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos.
El acuerdo fue rubricado por la mayoría de las entidades gremiales en el marco de la negociación colectiva. En ese contexto, el funcionario detalló que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) firmó el acta paritaria, mientras que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió llevar la propuesta a un congreso interno para su análisis.
“Estamos muy conformes. Estamos cerrando la paritaria con acuerdo por las mayorías. En este momento está firmando UPCN el acta paritaria; ATE nos expresó que no está ni a favor ni en contra y lleva la moción a un congreso el lunes”, expresó Troncoso al término del encuentro.
Cómo impacta el aumento salarial
El ministro explicó que el incremento porcentual del 15,8% tendrá límites establecidos. “En primer lugar es un aumento porcentual de un 15,8 sobre los salarios de junio del 2025 con un piso y un techo. El piso es de 150.000 y el techo de 320.000”, indicó a Elonce.
En ese sentido, aclaró que, si el cálculo del 15,8% superara los 320.000 pesos, el monto máximo a percibir será ese tope. En cambio, si el resultado fuera inferior a los 150.000 pesos, se aplicará el piso mínimo garantizado. “Si el porcentaje implicaba más plata que 320.000, el techo es 320.000; si ese aumento implicaba una suma inferior a 150.000, se redondea hacia arriba con 150.000”, detalló.
De esta manera, el esquema favorecerá especialmente a los sectores de menores ingresos. “Esto quiere decir que para los sectores que menos ganan el porcentaje de aumento, porque se nivela por el piso, son casi 19 puntos de aumento”, sostuvo el funcionario provincial.
Ayuda escolar y suma para jubilados
Además del incremento salarial, el acuerdo incluyó una mejora en conceptos complementarios. Troncoso confirmó que habrá un aumento del 50% en la ayuda escolar, destinada a los trabajadores que perciben ese beneficio.
“Además un 50% de incremento en la ayuda escolar”, remarcó el ministro, aunque aclaró que no contaba en ese momento con el detalle de los montos finales que recibirán los distintos sectores.
Para pasivos
Por otra parte, se estableció una suma no remunerativa para los pasivos provinciales. “Y una suma no remunerativa para los pasivos de 75.000 para los jubilados, para percibir esa suma”, precisó.
El funcionario agregó que todos los conceptos acordados se aplicarán a partir de los salarios de febrero, que se abonarán en los próximos días. “Todo a partir de los salarios de febrero a cobrar próximamente la otra semana”, afirmó.
El contexto fiscal y el equilibrio de las cuentas
En relación con el impacto presupuestario de la medida, Troncoso reconoció que el acuerdo implica un esfuerzo significativo para las finanzas provinciales en un escenario complejo. “Intentamos poder hacer la mejor oferta posible. No la oferta ideal, pero es una oferta que implica una erogación importante para las cuentas públicas”, explicó.
En ese marco, el ministro justificó la decisión de incluir sumas no remunerativas como mecanismo para garantizar liquidez inmediata. “Entendemos nosotros, como patronal, y en consenso con las entidades sindicales que, los trabajadores necesitan liquidez en el bolsillo y la manera más fácil y expeditiva de imprimir esa liquidez es con una suma no remunerativa”, sostuvo.
Troncoso también hizo referencia a la situación económica general de la provincia. “Tenemos el problema de la sábana corta, cuando ponés en un lugar, tenés que sacar de otro. La recaudación tiene una caída enorme, casi inusitada en la historia de la provincia”, afirmó a Elonce.
Congelamiento previo y necesidad de recomposición
El ministro recordó que los salarios estatales habían atravesado un período sin actualizaciones. “Los salarios habían quedado congelados el año pasado por cinco meses y entendemos que era el momento oportuno para recomponer eso”, expresó.
Asimismo, destacó que el gobernador mantiene una política de austeridad y equilibrio fiscal. “Hay un compromiso enorme con el equilibrio fiscal, con la austeridad. Acá no hay derroches, no hay despilfarros”, aseguró.
En ese sentido, sostuvo que cada peso del presupuesto debe destinarse a prioridades definidas. “Cada peso destinado donde tiene que ir es el concepto que entiende el gobernador. En este caso no podíamos descuidar a nuestros trabajadores”, subrayó.
Troncoso remarcó el rol del personal estatal en el funcionamiento diario de la administración pública. “Son el motor de la cosa pública del Estado y son los que nos ayudan a llevar a diario las políticas públicas y empujarlas”, manifestó.
Diálogo permanente y próximas paritarias sectoriales
El funcionario provincial destacó que el diálogo con los gremios no se limita a la mesa formal de negociación. “Más allá de la mesa paritaria y la negociación colectiva formal hay permanentemente una negociación colectiva informal. Hablamos todos los días, tenemos reuniones informales, tenemos las mesas sectoriales en los ministerios activas”, indicó.
En esa línea, explicó que el acuerdo alcanzado corresponde a la denominada “paritaria madre”, a partir de la cual se abrirán instancias específicas por sector. “Ahora, se van a disparar las paritarias sectoriales”, adelantó.
Troncoso valoró la construcción de consensos como herramienta para avanzar en soluciones. “Cuando uno tiene el puente tendido y se transita ese puente en pos de un acuerdo, de una palabra, de una charla, creo que las situaciones son favorables”, sostuvo.
Finalmente, destacó la importancia del diálogo en el contexto actual. “Cuando se dialoga se pueden generar virtudes, cuando nos podemos dar la mano y nos podemos escuchar los unos a los otros. Cuando no hay diálogo y se construye con muros es imposible crecer. Acá los puentes están tendidos permanentemente”, concluyó.