La Corte Suprema de EE.UU anuló los aranceles de Trump y cambia el escenario para Argentina

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló los aranceles de Donald Trump y reconfiguró el escenario comercial global, con impacto directo en el acuerdo bilateral firmado con la Argentina. El máximo tribunal declaró ilegales los gravámenes aplicados bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), en una decisión adoptada por seis votos contra tres que marcó un límite al poder del Ejecutivo para fijar aranceles sin intervención del Congreso.
El fallo constituyó una derrota significativa para el presidente republicano en un tema central de su agenda económica. La mayoría del tribunal concluyó que la Constitución otorga “muy claramente” al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. “Los redactores de la Constitución no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts.
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en disidencia. “Los aranceles en cuestión pueden o no ser una política sensata. Pero, a juzgar por el texto, la historia y los precedentes, son claramente legales”, sostuvo Kavanaugh en su opinión minoritaria.
Un límite al uso de poderes de emergencia
La controversia se centró en los aranceles “recíprocos” que Trump impuso a casi todos los países en abril de 2025, tras declarar una emergencia nacional vinculada a los déficits comerciales. La administración argumentó que la ley de 1977 que habilita al presidente a regular importaciones en situaciones de emergencia también permitía fijar impuestos a las importaciones.
Sin embargo, los demandantes —entre ellos una docena de estados y numerosas empresas— sostuvieron que la IEEPA no menciona los aranceles y que su aplicación no superaba los estándares legales establecidos por precedentes judiciales. El máximo tribunal coincidió con esa interpretación y dejó sin efecto el esquema generalizado de gravámenes.
La decisión no impide que Trump impulse aranceles bajo otras leyes, aunque estas establecen límites más estrictos en cuanto a alcance y plazos. Altos funcionarios estadounidenses ya anticiparon que buscarán mantener el marco arancelario por otras vías legislativas.
Impacto económico en Estados Unidos
El efecto fiscal del fallo podría ser significativo. Según datos federales, el Tesoro recaudó más de 133.000 millones de dólares en impuestos a las importaciones bajo el régimen ahora declarado ilegal. Un tribunal inferior deberá ejecutar la sentencia, lo que podría derivar en reembolsos a importadores.
La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que el impacto económico de los aranceles alcanzaría los 3 billones de dólares en la próxima década. Empresas como Costco y otras firmas del sector minorista ya iniciaron acciones judiciales para exigir devoluciones.
El caso representó el primer gran desafío directo a la agenda de Trump ante una Corte que él mismo ayudó a moldear con la designación de tres jueces conservadores durante su primer mandato.
Qué significa para la Argentina
El fallo repercute directamente sobre el acuerdo comercial recientemente suscripto entre Argentina y Estados Unidos. Hasta ahora, la Argentina gozaba de una posición ventajosa: arancel cero para 1.600 posiciones arancelarias y un tope del 10% para el resto.
Marcelo Elizondo, presidente del Comité Argentino de la International Chamber of Commerce, explicó que “la posición muy favorable de arancel cero para 1.600 posiciones arancelarias y diez por ciento de tope para el resto, conseguida en el acuerdo comercial, nos beneficiaba en términos relativos”. Sin embargo, sostuvo que la Corte “le desconoció a Trump el derecho a ejercer su política arancelaria”.
El diferencial frente a Brasil, que enfrentaba un arancel generalizado del 50%, se diluye parcialmente con la eliminación del esquema recíproco. Fuentes vinculadas a la negociación admitieron que “parte del diferencial de aranceles con Brasil se te diluye”.
Sectores sensibles y cadenas de valor
La industria del acero y el aluminio figura entre los sectores más atentos a la redefinición del escenario. El acuerdo no incluía concesiones específicas para bienes afectados por aranceles de la Sección 232, como automotriz, madera y muebles.
La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) señaló que el fallo declaró ilegales los aranceles aplicados bajo la IEEPA, incluyendo los vinculados a la crisis del fentanilo y los “Liberation Day”. “A Argentina se le aplicaba el 10%”, precisó la entidad.
CERA advirtió que “el compromiso fundamental de EEUU era la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias. Este arancel recíproco es justamente el que la Corte Suprema de EEUU ha declarado como ilegal, invalidando así la única concesión en materia de acceso a mercados que brindaba a nuestro país”.
La cuota de carne y las inversiones
En contraste, la cuota de carne bovina de 80.000 toneladas métricas no formaba parte del texto del acuerdo recíproco. “La cuota de carne no se va a tocar”, aseguró Gustavo Perego, director de Abeceb. También remarcó que la ampliación de la cuota “no está en duda y sigue en marcha”.
Perego destacó que la principal ventaja estratégica del acuerdo radicaba en “la mayor seguridad en materia de inversiones de ambos lados”. Según su visión, la discriminación positiva de corto plazo podría desaparecer, pero el proceso de facilitación de inversiones no se vería afectado en el largo plazo.
Elizondo, por su parte, sostuvo que “la política arancelaria es del Congreso, se puede delegar en el Ejecutivo, pero eso es en situaciones excepcionales y Trump ha abusado”.
Incertidumbre y redefinición comercial
El fallo introduce incertidumbre en la política comercial estadounidense y obliga a redefinir cuotas y mecanismos de acceso al mercado. Los actores económicos argentinos deberán monitorear si Washington restablece niveles previos o impulsa nuevas medidas bajo otras autoridades legales.
Las cadenas de valor regionales podrían experimentar ajustes, especialmente en productos industriales. No obstante, fuentes consultadas señalaron que “las cadenas de valor ya estaban girando” y que el Gobierno estadounidense probablemente busque reinstalar mecanismos similares, publicó Infobae.
En definitiva, la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos no solo redefine el alcance del poder ejecutivo en materia arancelaria, sino que también modifica el marco del comercio bilateral con la Argentina. Las próximas definiciones legislativas y regulatorias serán determinantes para consolidar —o reconfigurar— las ventajas competitivas alcanzadas.