Reforma previsional: Bagnat aclaró que cambios en edad jubilatoria pretenden “unificar criterios” para evitar “distorsiones”

El debate por la reforma del sistema previsional entrerriano sumó una nueva voz en medio de la jornada de movilización convocada por la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, luego de que el presidente del organismo, Gastón Bagnat, defendiera la iniciativa y asegurara a Elonce que el objetivo es “hacer sustentable el sistema” y evitar postergar decisiones que, según planteó, se vienen dilatando desde hace años.

Bagnat consideró que se trata de “un día importante” en el que distintos sectores se expresarán, y remarcó que desde el organismo acompañan esa instancia mientras continúan trabajando en la elaboración del proyecto. “Nos importa muchísimo cada jubilado y cada trabajador activo. No son un número”, afirmó, al tiempo que sostuvo que existe una decisión política de avanzar en una actualización normativa que permita garantizar el futuro del sistema previsional.

El titular de la Caja explicó que el proceso se encuentra en una etapa clave, donde los lineamientos generales -presentados como “vectores” o "ideas fuerza"- están siendo transformados en un articulado concreto. En ese sentido, destacó que las reuniones con gremios y sectores involucrados fueron “muchas y productivas” y que permitieron incorporar aportes y ajustar la propuesta. Según indicó, en los próximos días podría definirse el texto final, que luego ingresará al ámbito legislativo para su tratamiento.

En relación a los puntos más debatidos, el titular de la Caja mencionó cuatro ejes centrales: la edad jubilatoria, los regímenes especiales, la movilidad y el haber inicial. Señaló que estos aspectos son estructurales en cualquier sistema previsional y que no pueden ser evitados en el debate. Sobre la movilidad, sostuvo que el objetivo es “unificar criterios” en un esquema que actualmente presenta diferencias entre sectores, lo que -según argumentó- genera "distorsiones".

“La gran mayoría de los jubilados percibe una movilidad vinculada a las paritarias, pero existen distintos segmentos -en especial aquellos con mayor poder adquisitivo- que acceden a esquemas adicionales o diferenciados que generan distorsiones. Lo que se busca es unificar esos criterios para que el beneficio alcance a todo el conjunto de los jubilados y no solo a una parte”, fundamentó Bagnat.

Respecto a la edad jubilatoria, consideró que el planteo responde a un contexto de aumento en la expectativa de vida y a una proyección demográfica que anticipa una mayor cantidad de jubilados frente a menos aportantes. “Es algo sano debatirlo y no esquivar ese debate”, expresó.

Reforma previsional: Bagnat defendió los cambios en el sistema jubilatorio entrerriano

El funcionario también subrayó que el proceso se desarrolla con “transparencia”, al poner a disposición datos históricos del sistema previsional entrerriano para que puedan ser analizados por todos los actores. Asimismo, remarcó que el objetivo final es alcanzar una ley que brinde previsibilidad y tranquilidad a los beneficiarios actuales y futuros.

Mientras tanto, en paralelo a estas definiciones, la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos concretará una movilización en rechazo a la reforma previsional, en una jornada que marcará un punto de inflexión en el debate previsional en la provincia.