Patronato recibe a Atlético Rafaela con la mira puesta en los puestos de Reducido

Patronato volverá a presentarse este domingo ante su gente cuando reciba a Atlético Rafaela por la 18ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella y podrás escucharlo por Elonce.

El conjunto dirigido por Marcelo Candia atraviesa una racha de tres partidos consecutivos sin victorias y necesita sumar de a tres para acercarse a la zona de Reducido.

Además, el compromiso marcará el inicio de una serie de tres encuentros seguidos como local, una oportunidad importante para recuperar terreno en la tabla de posiciones.

Un partido clave para volver a prenderse

Actualmente, Patronato suma 19 puntos y se ubica en la 14ª posición de la Zona B, aunque una victoria podría permitirle acercarse a los puestos de clasificación.

En su última presentación, el equipo paranaense igualó 1 a 1 frente a Agropecuario en condición de visitante.

El Rojinegro había comenzado ganando, pero la expulsión de Valentín Pereyra condicionó el desarrollo del partido y terminó sufriendo el empate.

Patronato juega en el Grella.

Ahora, frente a Atlético Rafaela, intentará cortar la sequía de triunfos y recuperar confianza en una etapa clave del campeonato.

Candia analiza cambios en el equipo

Para este compromiso, el entrenador deberá realizar al menos una modificación obligada debido a la expulsión de Pereyra.

Entre las alternativas que maneja Candia aparece Alejo Miró, quien ha mostrado buenas actuaciones cada vez que ingresó desde el banco de suplentes.

Otra opción para ocupar el sector izquierdo sería Facundo Heredia, que también podría tener su oportunidad desde el arranque.

Además, el cuerpo técnico evalúa el regreso de Franco Soldano, quien dejó atrás una molestia física y podría reaparecer en la formación titular.

El regreso de Soldano, una posibilidad

La presencia de Soldano podría modificar el ataque de Patronato, que ha mostrado dificultades para convertir en las últimas fechas.

De ingresar desde el inicio, podría compartir la ofensiva con Renzo Reynaga o incluso provocar otras variantes en el sector ofensivo.

El cuerpo técnico definirá la formación pocas horas antes del partido, teniendo en cuenta el rendimiento mostrado por el equipo en los entrenamientos de la semana.

El encuentro será controlado por Nelson Sosa, acompañado por Hernán Vallejos y Belén Bevilacqua como asistentes, mientras que Leandro Billanueva será el cuarto árbitro. Además, habrá presencia de público visitante, algo que ocurrirá por segunda vez en la temporada en el estadio de Patronato.