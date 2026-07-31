Gran Prix del Litoral: el Club Náutico Paraná espera más de 150 veleros en una de las regatas más importantes

El Club Náutico Paraná se prepara para recibir una nueva edición del Gran Prix del Litoral (GPL), uno de los eventos más importantes del calendario de vela de la región. La competencia se disputará el sábado 8 y domingo 9 de agosto y reunirá a entre 100 y 150 embarcaciones provenientes de clubes de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba.

Foto: Club Náutico Paraná

Vanina Martínez, una de las organizadoras del certamen, dialogó con ElOnce Deportivo y explicó que el GPL es el principal acontecimiento náutico del año para la institución.

"Es el evento más grande del club desde la parte de vela, porque se hace una vez al año. El Club Náutico Paraná es una de las sedes de este circuito que va desde San Pedro hasta Paraná, pasando por Rosario, San Nicolás, Villa Constitución y Santa Fe, además de una fecha en Mar Chiquita, Córdoba", señaló.

Foto: Club Náutico Paraná

Competencia para todas las edades

La regata reunirá a las categorías Optimist, destinada a niños y niñas de entre 6 y 15 años, y Laser, para navegantes desde los 15 años en adelante.

Martínez indicó que las expectativas son altas y que la inscripción recién comenzó. "Esperamos entre 100 y 150 veleros. Es una costumbre que la mayoría se inscriba durante las últimas semanas, así que confiamos en una muy buena convocatoria", destacó.

Además de las pruebas deportivas, el encuentro incluirá actividades sociales para los competidores y sus familias, con una fiesta el sábado por la noche y la entrega de premios prevista para el domingo.

Más viento, más diversión

Una de las protagonistas del certamen será Valentina Aguirre, joven navegante del Club Náutico Paraná, quien aseguró que el viento no representa un obstáculo sino un desafío. "Cuanto más viento hay, mejor. Es mucho más divertido y se aprende mucho más", afirmó.

Foto: Club Náutico Paraná

La deportista explicó que el equilibrio del cuerpo es fundamental para mantener estable la embarcación. "Si hay mucho viento, hay que hacer fuerza con el cuerpo hacia el lado contrario de la vela para compensar y evitar que el barco se dé vuelta", precisó.

Además, adelantó: "Si el viento supera ciertos parámetros o hay tormentas eléctricas, la competencia se suspende".

El río Paraná, una ventaja para los locales

Martínez destacó que el comportamiento del río representa una dificultad adicional para quienes llegan desde otras provincias. "Nuestro río tiene la particularidad de la corriente. Cuando crece, navegar se vuelve más complejo y eso es una ventaja para quienes entrenamos acá. Es como jugar de local", reconoció.

La organización espera recibir entre 200 y 300 personas, considerando competidores, entrenadores y familiares, quienes se alojarán en las instalaciones del club y otros espacios preparados para el evento.

Una pasión que comenzó desde la infancia

Valentina contó que su vínculo con la vela nació prácticamente desde el nacimiento, ya que sus padres también fueron navegantes. "Empecé a navegar desde muy chica. A los cinco años hice mis primeras experiencias y desde 2019 no paré más", recordó y contó: "Ahora compito en Optimist, después me gustaría pasar al Laser y, si se da la posibilidad, probar barcos más grandes".

Desde la organización invitaron al público a acercarse al Club Náutico Paraná o a la zona del Thompson durante el fin de semana de competencia para disfrutar del espectáculo. "Que vengan al club y disfruten de este evento, porque el río se llena de velas", concluyó Martínez.