Entre Ríos debuta en el Argentino U13 femenino con un plantel que apuesta a la intensidad y el juego en equipo

La selección femenina U13 se prepara para el Campeonato Argentino en Chaco

La selección femenina U13 de Entre Ríos comenzará este sábado su participación en el Campeonato Argentino de Selecciones que se disputará en Chaco, con el objetivo de dejar a la provincia "lo más alto posible". Tras una intensa preparación en Chajarí, el equipo viajará durante la madrugada para afrontar una zona exigente junto al local Chaco, Corrientes y Misiones.

En diálogo con Elonce Deportivo, la entrenadora Fernanda Joannas destacó el trabajo realizado durante la concentración y aseguró que las 14 jugadoras lograron incorporar la identidad de juego que busca el cuerpo técnico.

"Las chicas han estado entrenando muy bien. Ahora que ya estaban las 14 seleccionadas pudimos trabajar mucho más en la filosofía que queremos presentar en el torneo. Estamos muy contentos y muy entusiasmados por lo que viene", señaló.

Un proceso de selección que comenzó con 30 jugadoras

Joannas explicó que el camino hacia el Argentino comenzó meses atrás, luego de observar el rendimiento de las jugadoras en la Liga Provincial.

"Empezamos el proceso con 30 nenas, luego quedaron 25 y finalmente conformamos el plantel de 14. Fue un proceso muy positivo y estamos conformes con el grupo que se armó", sostuvo.

Por su parte, el asistente técnico Darío "Papona" Albornoz remarcó el orgullo que representa conducir un seleccionado provincial y valoró el nivel competitivo que ofrece el básquet femenino entrerriano.

"Encontramos mucha diversidad de juego. La Liga Provincial nos permitió conocerlas bien y creemos que tenemos un equipo para competir y buscar la clasificación", afirmó.

Charo Baucero: "Es un orgullo vestir la camiseta de Entre Ríos"

Una de las protagonistas del plantel será Charo Baucero, jugadora de Regatas Uruguay, quien afrontará su primera experiencia con la selección provincial. "Es la primera vez que me toca representar a Entre Ríos y la verdad es un orgullo. Queremos disfrutar el torneo y dar lo mejor en la cancha", expresó la joven basquetbolista.

Baucero también destacó el ambiente que se generó durante la concentración. "Nos hicimos muy amigas muy rápido y eso ayuda mucho para el grupo", comentó.

Intensidad defensiva y juego rápido, la identidad del equipo

Joannas explicó que la selección buscará imponer una propuesta basada en la defensa agresiva y la velocidad en ataque. "Entre Ríos siempre se caracterizó por ser un equipo que va al frente. Queremos defender con intensidad, correr la cancha y aprovechar el contraataque. Después, dejar que el juego fluya", señaló.

Albornoz agregó que el plantel cuenta con jugadoras capaces de desequilibrar desde el perímetro, un aspecto poco habitual en esta categoría. "Creemos que tenemos buena mano desde el tiro exterior y un grupo que comparte muy bien la pelota. Esa puede ser una de nuestras fortalezas", indicó.

Debut frente al anfitrión

Entre Ríos debutará este sábado frente a Chaco. Posteriormente enfrentará a Corrientes y Misiones en busca del único boleto disponible para la siguiente instancia del Campeonato Argentino U13.

Antes de partir hacia Resistencia, el cuerpo técnico destacó que el principal objetivo será que las jugadoras disfruten la experiencia.

"Todas representan por primera vez a la selección de Entre Ríos. Les pedimos que jueguen como lo hacen en sus clubes, que disfruten y den lo mejor de cada una para el equipo", concluyó Johannás.