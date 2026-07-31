El Gobierno advirtió con sanciones si el paro docente no garantiza el 75% del servicio

El Gobierno nacional advirtió este viernes que el paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para el próximo lunes deberá garantizar una cobertura mínima del 75% del servicio educativo, en cumplimiento de la legislación vigente.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano recordó que la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral establece a la educación como un servicio esencial y fija obligaciones durante las medidas de acción directa.

En ese marco, la cartera que conduce Sandra Pettovello señaló que el artículo 101 de la norma dispone que debe asegurarse una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio.

El Gobierno recordó la legislación vigente

Según indicó el Ministerio, la norma busca garantizar la continuidad de las actividades educativas y resguardar el derecho de los estudiantes a recibir clases.

"Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles", sostuvo el comunicado oficial.

Asimismo, el Gobierno advirtió que "el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables".

Ratificaron la continuidad del servicio educativo

En el cierre del comunicado, el Ministerio de Capital Humano reafirmó su postura respecto de las medidas de fuerza convocadas por los gremios docentes.

"El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza", concluyó el texto.