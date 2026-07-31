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Taller de Canto "Cantores del Paraná": invitan a sumarse a la propuesta musical

El Taller de Canto "Cantores del Paraná" abrió la convocatoria para incorporar nuevos integrantes. Los encuentros se realizan todos los viernes en el espacio JAI, en calle Gualeguaychú 18, de 17:30 a 19:30 horas.

31 de Julio de 2026
Taller de canto.
Taller de canto. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El Taller de Canto "Cantores del Paraná" abrió la convocatoria para incorporar nuevos integrantes. Los encuentros se realizan todos los viernes en el espacio JAI, en calle Gualeguaychú 18, de 17:30 a 19:30 horas.

El Taller de Canto "Cantores del Paraná" continúa creciendo y abrió la invitación para todas aquellas personas que deseen iniciarse o perfeccionarse en el canto coral. La propuesta se desarrolla en el espacio JAI, ubicado en calle Gualeguaychú 18, donde los ensayos se realizan todos los viernes de 17:30 a 19:30 horas bajo la dirección de Claudio Jaime.

 

 

Con cuatro años de trayectoria, el grupo ha logrado consolidarse gracias al trabajo constante y al compromiso de sus integrantes. El director destacó la evolución alcanzada por el coro y el crecimiento vocal que experimentaron los participantes desde los primeros encuentros.

 

En ese sentido, Claudio Jaime expresó: “Se nota el trabajo de estos cuatro añitos, con voces bien pulidas porque al principio costó un poco la afinación. Para eso está la técnica vocal que es fundamental para que el coro pueda sanar correctamente”.

 

Un espacio para aprender y disfrutar de la música

 

Además del aspecto técnico, el director resaltó el ambiente de compañerismo que caracteriza a cada ensayo y el objetivo de que los participantes disfruten de la experiencia musical mientras desarrollan sus capacidades vocales.

 

 

Al respecto, relató que los alumnos “vienen a pasarla bien” y se autodefinió como una persona “muy exigente” a la hora de enseñar. A su vez, remarcó: “Ellos disfrutan, la pasan bien. Acá nos olvidamos los problemas”.

 

El taller combina el aprendizaje de la técnica vocal con un espacio de recreación e integración, permitiendo que personas de distintas edades compartan el gusto por la música en un clima de respeto y compañerismo.

 

Convocatoria abierta para nuevos integrantes

 

 

Finalmente, Claudio Jaime extendió una invitación a todas las personas interesadas en formar parte del coro, sin importar la experiencia previa en el canto.

 

“Nunca es tarde para empezar a cantar. Los esperamos, estamos los viernes de 17:30 a 19:30 horas”, expresó el director, al convocar a quienes quieran sumarse a esta propuesta artística.

 

Invitan a integrar el Taller de Canto "Cantores del Paraná"

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