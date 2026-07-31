Grave siniestro vial en el acceso a San Justo: murió un motociclista tras chocar con un camión

Un grave siniestro vial en el acceso a San Justo conmocionó este viernes a la comunidad luego de que un motociclista perdiera la vida tras protagonizar una colisión con un camión sobre la Ruta Provincial 39. El hecho ocurrió en el ingreso a la localidad entrerriana y movilizó a efectivos policiales, servicios de emergencia y personal especializado, que trabajaron durante varias horas en el lugar para relevar pruebas y establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. También hay una joven hospitalizada que fue derivada a un hospital.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el impacto se produjo por causas que aún son materia de investigación. La motocicleta en la que se desplazaba la víctima colisionó con un camión, generando un violento choque que provocó consecuencias fatales para el conductor del rodado de menor porte, señaló La Pirámide.

Foto: La Pirámide.

Como consecuencia de la violencia del impacto, el motociclista falleció en el lugar del hecho, pese a la rápida intervención de los equipos de emergencia que acudieron tras el aviso de testigos y automovilistas que circulaban por la zona.

Investigación para determinar cómo ocurrió el choque

Tras confirmarse el fallecimiento, efectivos de la Policía de Entre Ríos preservaron el lugar del siniestro para permitir el trabajo de los peritos accidentológicos, quienes comenzaron con las tareas de relevamiento para reconstruir la mecánica del hecho.

“La moto está debajo del camión. Recién acaba de llegar Criminalística. Está cortado el acceso a San Justo. Los gurises iban en moto: él y ella. La joven está en el hospital con múltiples fracturas”, afirmaron a Elonce.

Foto: Elonce.

Con el avance de la investigación, los peritos elaborarán un informe técnico que será incorporado al expediente judicial. Ese documento permitirá aportar datos fundamentales para establecer la secuencia del choque y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.