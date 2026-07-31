Detuvieron a dos personas que rompieron la vidriera de un comercio y robaron en Paraná  

La Policía de Paraná concretó varias intervenciones durante la madrugada de este viernes. En uno de los procedimientos fueron detenidos un hombre y una mujer acusados de romper la vidriera de un local comercial para robar distintos artículos, los cuales fueron recuperados poco después.

Según se informó, el hecho fue detectado tras un aviso de la División 911 y del sistema de Videovigilancia. A partir de esa alerta, los efectivos localizaron a los sospechosos a pocas cuadras del comercio ubicado en calles Gutiérrez y Galán, cuando aún llevaban consigo los elementos denunciados como sustraídos.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, ambos fueron detenidos y trasladados a la Alcaidía de Tribunales. Los artículos recuperados fueron restituidos al propietario del local.

Tres detenidos por el robo de accesorios de un automóvil

En otro procedimiento desarrollado también durante la madrugada, efectivos policiales intervinieron en barrio Macarone, donde localizaron a dos hombres y una mujer que trasladaban un bolso.

Momentos antes, se había informado que personas con características similares habían forzado un automóvil estacionado sobre calle Victoria, entre Zuviría y Misiones.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron un juego completo de fundas para automóvil que se encontraba en su empaque original. La Fiscalía dispuso la aprehensión de los tres sospechosos, quienes quedaron supeditados a la causa.

Menor con una bicicleta robada

En un tercer procedimiento, personal policial identificó sobre calle Concordia a un adolescente que circulaba en una bicicleta mientras llevaba otra a tiro.

Al no poder acreditar la propiedad de uno de los rodados, la Fiscalía de Menores ordenó la retención preventiva de la bicicleta y la identificación del joven en el lugar.