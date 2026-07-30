Accidente fatal en la autopista Córdoba-Rosario: murieron tres personas y una quedó grave

Un accidente fatal en la autopista Córdoba-Rosario provocó este jueves la muerte de tres personas y dejó a un cuarto ocupante gravemente herido, luego de que una camioneta Toyota Hilux se despistara y chocara violentamente contra un guardarraíl y un cartel vial. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 515, en cercanías de la localidad cordobesa de Morrison, en sentido hacia Rosario.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la camioneta habría perdido el control por causas que aún son materia de investigación. Tras el impacto, el vehículo se partió en dos debido a la violencia de la colisión, dejando una escena de extrema gravedad.

Como consecuencia del choque, tres de los ocupantes fallecieron en el lugar, mientras que un hombre de 47 años, domiciliado en Capilla del Monte, sufrió heridas de consideración. La víctima fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada de urgencia al Hospital Regional de Bell Ville, donde permanecía internada.

Investigan las causas del siniestro

Los investigadores trabajaban para determinar qué originó el despiste de la camioneta. Entre las principales hipótesis que analizaban figuraban un posible exceso de velocidad o una maniobra que habría provocado la pérdida de control del rodado.

Foto: Rosario 3.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que no existieron indicios de la participación de otro vehículo en el accidente, por lo que la investigación se centró exclusivamente en las circunstancias que rodearon el desplazamiento de la Toyota Hilux antes del impacto.

Peritos especializados realizaron distintas tareas en el lugar del hecho para relevar evidencias que permitan reconstruir la mecánica del siniestro y establecer con precisión cómo se produjo la tragedia.

Importante operativo sobre la autopista

Foto: Rosario 3.

Tras el accidente, se desplegó un amplio operativo de emergencia sobre la autopista Córdoba-Rosario. Personal de la Policía Caminera, efectivos de la Policía de Córdoba y bomberos voluntarios de Morrison trabajaron en la asistencia de las víctimas y en la preservación de la escena.