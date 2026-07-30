Cómo serán los controles para habilitar eventos masivos en Patronato: prevén un show antes de fin de año

Ante el avance del convenio entre el Club Patronato y una productora para realizar espectáculos masivos, la Municipalidad de Paraná explicó cuáles serán los controles y requisitos que deberán cumplirse antes de autorizar este tipo de eventos. Desde la Secretaría de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales confirmaron que ya hubo reuniones con dirigentes de la institución y representantes de la empresa organizadora.

El secretario del área, Héctor Bergara, explicó que la normativa vigente permite a los clubes organizar hasta dos eventos masivos por año mediante terceros, siempre que cumplan con las exigencias establecidas para garantizar la seguridad del público.

"Patronato, como todo club, por la normativa vigente, tiene la posibilidad de organizar dos eventos vía terceros en sus instalaciones con asistencia de público, cobro de entrada y demás", indicó.

Seguridad, evacuación y capacidad del estadio

El funcionario precisó que, al tratarse de un espectáculo de gran magnitud, el proceso de habilitación requiere un análisis previo y la presentación de documentación técnica elaborada por profesionales matriculados.

"El club debe pedir puntualmente autorización para un evento de esta magnitud y a partir de ahí tienen que cumplir determinados requisitos que tienen que ver más que nada con la seguridad del lugar", sostuvo.

Entre las exigencias figura la elaboración de un plan de evacuación y seguridad que contemple accesos, salidas de emergencia, circulación de personas, sanitarios, ubicación del escenario y logística de ingreso de artistas y personal técnico.

Bergara remarcó que un recital presenta características muy distintas a un partido de fútbol. "En este caso estamos hablando de algo absolutamente diferente, donde normalmente el público permanece muchas más horas y ocuparía también la cancha", explicó.

Policía, seguridad privada y controles municipales

Respecto del operativo de seguridad, el secretario señaló que el organizador deberá contratar personal para el interior del predio, mientras que el operativo externo estará a cargo de la Policía.

"De puerta de entrada para adentro se exige seguridad. El organizador puede contratar empresa privada y policías, solo policías o solo empresa privada. Pero de la puerta para afuera, todo lo que es el perímetro, es Policía", afirmó.

Además, desde el Municipio exigirán inspectores de tránsito y definirán la cantidad de efectivos necesarios de acuerdo con la magnitud de cada espectáculo.

El funcionario aclaró que las autorizaciones se otorgan para cada evento en particular y no de manera permanente. "No es un cheque abierto. Se solicita autorización con fecha, horario y capacidad determinada, y en función de eso la Municipalidad analiza y autoriza", explicó.

El proyecto avanza y apuntan a un primer recital antes de fin de año

Bergara confirmó que las conversaciones ya comenzaron, aunque todavía no ingresó un pedido formal con una fecha definida para el primer espectáculo.

"Ya estuvieron en la Secretaría interiorizándose dirigentes de Patronato y también representantes de la productora. Se les indicó en detalle todo lo que deben cumplir", señaló.

Seguridad, capacidad y requisitos municipales para eventos masivos

También destacó que el Municipio eliminó el cobro de sellados para facilitar la realización de este tipo de actividades, aunque aclaró que las exigencias vinculadas a la seguridad continuarán siendo estrictas.

Sobre la capacidad del estadio, indicó que todavía no existe un número definido para los recitales, ya que dependerá del proyecto que presente la organización. "Ellos propondrán la cantidad máxima de personas y nosotros lo chequearemos en el lugar", explicó.

Finalmente, reveló que durante las reuniones preliminares los organizadores manifestaron su intención de concretar el primer espectáculo antes de fin de año. "Nos dijeron que querían arrancar con un show antes de fin de año, aunque todavía sin una fecha cierta", concluyó.