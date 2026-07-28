Fiesta Nacional de la Sandía confirmó a La K´onga y Jorge Rojas para la edición 2027

La Fiesta Nacional de la Sandía anunció las fechas y los dos primeros artistas que encabezarán la edición 2027. El tradicional evento de Santa Ana se realizará del 22 al 24 de enero y volverá a reunir música, gastronomía y producción regional.
La Fiesta Nacional de la Sandía comenzó a palpitar su edición 2027 con el anuncio de las fechas y de los primeros artistas confirmados para el tradicional festival que cada verano se desarrolla en Santa Ana, departamento Federación. La organización informó que La K'onga y Jorge Rojas serán las principales figuras de una celebración que volverá a combinar espectáculos musicales, gastronomía y el reconocimiento a una de las producciones más representativas de la región.
El evento se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de enero de 2027, consolidándose una vez más como uno de los festivales más convocantes del verano entrerriano. Año tras año, miles de personas llegan desde distintos puntos de Entre Ríos y provincias vecinas para disfrutar de una propuesta que trasciende lo artístico y pone en valor la identidad productiva de Santa Ana.
Con este primer anuncio, la organización dio el puntapié inicial a una nueva edición que buscará repetir el éxito de convocatorias anteriores y que promete una grilla con importantes figuras de la música nacional.
Dos artistas de gran convocatoria encabezarán el festival
La confirmación de La K'onga y Jorge Rojas representa uno de los primeros pasos en la conformación de la programación artística de la Fiesta Nacional de la Sandía 2027.
El popular grupo cordobés llegará con un repertorio que lo convirtió en uno de los máximos exponentes del cuarteto en Argentina. En los últimos años, la banda amplió su alcance con presentaciones multitudinarias en todo el país y colaboraciones con destacados artistas de distintos géneros musicales.
Por su parte, Jorge Rojas volverá a presentarse en un escenario entrerriano con un espectáculo centrado en los grandes éxitos de su carrera. El cantante y compositor es uno de los referentes más importantes del folclore argentino y mantiene una estrecha relación con los festivales populares del país, donde suele convocar a miles de seguidores.
Una celebración que impulsa la producción regional
Más allá de los espectáculos musicales, la Fiesta Nacional de la Sandía se consolidó como un evento que promueve la actividad productiva que distingue a Santa Ana y a gran parte del departamento Federación.
Durante las tres jornadas, el público podrá recorrer espacios dedicados a la producción regional, además de disfrutar de una variada oferta gastronómica, una feria de emprendedores y diversas propuestas recreativas para toda la familia.
El festival constituye uno de los principales atractivos turísticos del verano entrerriano y representa una importante oportunidad para dinamizar la economía local mediante la llegada de visitantes y el movimiento comercial que genera cada edición.
Habrá más anuncios en las próximas semanas
Con la confirmación de los dos números centrales, la organización adelantó que en los próximos meses continuará difundiendo novedades vinculadas a la programación artística.
También se espera que próximamente se den a conocer detalles sobre la venta de entradas, los valores de los accesos y el cronograma completo de actividades que acompañarán las tres jornadas del festival.
La expectativa ya comenzó a crecer en Santa Ana, donde la Fiesta Nacional de la Sandía volverá a reunir tradición, producción y música en vivo en una nueva edición que buscará consolidarse como uno de los eventos más importantes del calendario estival de Entre Ríos.