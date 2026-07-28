Tormentas fuertes: rige alerta para cinco departamentos de Entre Ríos este miércoles

La tormentas fuertes volverán a ser protagonistas del tiempo en Entre Ríos durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para cinco departamentos del norte provincial por la probabilidad de fenómenos de variada intensidad durante la madrugada del miércoles, con posibilidad de lluvias intensas, ráfagas de viento, granizo y fuerte actividad eléctrica.

De acuerdo con el organismo, la advertencia alcanza a los departamentos Feliciano, Federal, Federación, Concordia y San Salvador. Allí se prevén tormentas aisladas, algunas de ellas fuertes e incluso puntualmente severas.

Según el informe oficial, estos fenómenos podrán estar acompañados por precipitaciones copiosas en cortos períodos, caída de granizo, ráfagas intensas de hasta 90 kilómetros por hora y abundante actividad eléctrica. Además, se estiman acumulados de lluvia de entre 25 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos valores puedan ser superados de manera localizada.

Foto: Elonce.

Alerta para el norte y lluvias aisladas en el resto de la provincia

Mientras el norte entrerriano permanecerá bajo alerta, el resto de la provincia también tendrá condiciones inestables, aunque sin la emisión de avisos meteorológicos.

Para los departamentos Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay se pronostican tormentas aisladas durante la madrugada, con una temperatura mínima cercana a los 14 grados. Con el avance de la jornada, las precipitaciones tenderán a cesar, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura alcanzará los 18 grados por la tarde.

Asimismo, se esperan vientos predominantes del sector sudeste con velocidades que podrían llegar hasta los 22 kilómetros por hora, favoreciendo un descenso térmico respecto de jornadas anteriores.

En tanto, para el sur provincial —que comprende los departamentos Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Colón y Tala— el pronóstico prevé lluvias aisladas durante las primeras horas del miércoles, con una mínima de 10 grados. Posteriormente, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura máxima rondará los 17 grados.

Foto: Meteored.

Anticipan una ciclogénesis para el viernes

Más allá de la inestabilidad prevista para este miércoles, los especialistas ya siguen de cerca un nuevo evento meteorológico que podría generar lluvias abundantes y tormentas sobre buena parte de la región hacia el cierre de la semana.

El viernes 31 se perfila como la jornada de mayor impacto, debido a la formación de una ciclogénesis sobre el centro del país. Este sistema de baja presión avanzaría desde Córdoba hacia el sur de Santa Fe durante la noche, favoreciendo el desarrollo de precipitaciones importantes sobre sectores de esas provincias, además de Entre Ríos y Buenos Aires.

Los pronósticos indican que el período más crítico podría registrarse entre el final de la tarde del viernes y la madrugada del sábado, especialmente sobre el norte bonaerense, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral. Allí podrían producirse lluvias moderadas a fuertes, con acumulados superiores a los 50 milímetros en pocas horas y la posibilidad de caída de granizo en forma aislada.

Cómo evolucionará el tiempo durante el fin de semana

Para el sábado 1° de agosto se espera una rápida mejoría de las condiciones meteorológicas sobre Buenos Aires. Sin embargo, el frente frío continuará desplazándose hacia el noreste del país.

Como consecuencia, las tormentas tenderán a intensificarse sobre el norte de Entre Ríos, el norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde no se descartan fenómenos localmente fuertes. En Chaco y Formosa también podrían registrarse lluvias y tormentas, aunque con una intensidad menor.