Ciudadanos podrán adherir a la denuncia contra Samuel L. Jackson por sus críticas sobre Argentina

La denuncia presentada contra Samuel L. Jackson por presuntos discursos de odio contra Argentina sumó una nueva instancia. La abogada entrerriana Karina Lorhmann habilitó la posibilidad de que los ciudadanos respalden formalmente el planteo mediante una nota de adhesión.

La presentación se originó por una publicación que el actor estadounidense compartió en su cuenta de Instagram durante el Mundial 2026. El contenido calificaba a Argentina como “el país más racista del mundo” y cuestionaba a las personas que alentaban a la Selección Argentina.

La imagen, originalmente difundida por la organización SEC Black Alumni Network, mostraba un montaje de Stephen Warren, personaje interpretado por Samuel L. Jackson en Django Unchained, con la camiseta del seleccionado nacional. Lorhmann consideró que el mensaje estigmatizaba a los argentinos y presentó el reclamo ante el Ministerio de Justicia.

Habilitaron una nota de adhesión

La denuncia fue recibida por la Dirección General de Despacho y Decretos y quedó registrada en el expediente “EX-2026-70997333- -APN-DGDYD#MJ”. La apertura del trámite permite incorporar nueva documentación mientras avanza su análisis administrativo.

Según explicó Lorhmann a Elonce, la nota de adhesión permitirá que cualquier ciudadano manifieste formalmente su respaldo a la presentación. Cada documento enviado será agregado al expediente como constancia de acompañamiento.

Abogada de La Paz denunció al actor Samuel Jackson por "discursos de odio" contra Argentina

Quienes quieran adherir deberán remitir la nota al correo electrónico dirdespacho@jus.gob.ar. En el asunto o en el cuerpo del mensaje tendrá que consignarse el número de expediente “EX-2026-70997333- -APN-DGDYD#MJ” para identificar correctamente el trámite.

Modelo de nota.

La nota para adherirse:

Nota de adhesión a la denuncia contra Samuel L. Jackson por sus críticas sobre Argentina by elonceweb

Qué solicita la denuncia

La presentación atribuye a la publicación presuntos actos discriminatorios, xenofobia, instigación al odio y estigmatización contra Argentina y sus habitantes. Estos señalamientos deberán ser evaluados por las autoridades competentes.

Además de solicitar que se investigue el contenido compartido por Samuel L. Jackson, la denunciante pidió que se determine si corresponde aplicar una sanción. También planteó un resarcimiento económico a favor del Estado argentino por el supuesto perjuicio ocasionado a la imagen del país.

La incorporación de adhesiones no implica que los hechos denunciados hayan sido acreditados ni anticipa una resolución favorable. Su finalidad es dejar asentado el respaldo de los ciudadanos al reclamo dentro del expediente administrativo.

El Ministerio de Justicia deberá analizar la presentación, determinar su competencia y resolver qué curso corresponde darle al trámite. Hasta el momento, no se informó una decisión sobre los pedidos formulados por la denunciante.