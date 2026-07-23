Una abogada entrerriana denunció al actor Samuel L. Jackson por discursos de odio contra la Argentina

Una abogada de La Paz presentó una denuncia formal contra el actor estadounidense Samuel L. Jackson por considerar que una publicación difundida en su cuenta de Instagram incurre en actos discriminatorios, xenofobia, instigación al odio y estigmatización contra la Argentina y sus habitantes.

Se trata de Karina Lorhmann, quien explicó a Elonce que la presentación ingresó ayer al Ministerio de Justicia y fue aceptada en la Dirección General de Despacho y Decretos bajo el expediente N.º 2026-7097333, por lo que cualquier ciudadano puede realizar el seguimiento del trámite.

La denuncia surgió luego de que el reconocido actor de Hollywood compartiera en Instagram una publicación de la organización SEC Black Alumni Network, en la que aparecía un montaje de su personaje Stephen Warren, de la película Django Unchained, con la camiseta de la Selección Argentina. El mensaje sostenía que Argentina era "el país más racista del mundo" y afirmaba: "Si sos una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo".

"Esto ya abarca a todos los argentinos"

Durante una entrevista con Elonce, Lorhmann explicó que decidió actuar luego de advertir que este tipo de publicaciones comenzaron a multiplicarse durante el Mundial.

"Esto viene sucediendo ya hace un tiempo. En el Mundial anterior se empezó a difamar, pero eran rumores y nadie le prestaba mucha atención. En los últimos días esto ya se está haciendo de una forma masiva", sostuvo.

Según afirmó, la situación cambió cuando personas de alcance internacional comenzaron a replicar esos mensajes. "Personas públicas de alto impacto, como el señor Samuel Jackson, convocan a toda la comunidad afroamericana para que no hinche a favor de los argentinos ni de la Selección. Esto ya abarca más que la Selección de fútbol; nos abarca a todos los argentinos", expresó.

La abogada remarcó que la acusación trasciende el plano deportivo. "Sus declaraciones fueron que la Argentina es el país más racista del mundo. Imagínense ustedes que es una acusación muy grave", manifestó.

"Toda conducta tiene consecuencias"

Lorhmann explicó que decidió impulsar una presentación formal porque entiende que las expresiones públicas de esa naturaleza deben tener consecuencias jurídicas.

"Acá no solamente estoy hablando como argentina; también estoy hablando como abogada y, sobre todas las cosas, como profesora. Uno se ve en la obligación de enseñarle a nuestros alumnos y a los ciudadanos que toda conducta tiene consecuencias", señaló.

En ese sentido, cuestionó que este tipo de episodios muchas veces queden reducidos al debate en redes sociales.

"Hay que tomar cartas sobre el asunto y no hacer quejas mediáticas que quedan en la nada misma porque no son formales. Hay que hacer una denuncia formal, como es la que hice ayer", afirmó.

La letrada indicó que el expediente ya fue incorporado oficialmente al Ministerio de Justicia. "Fue aceptada en la Dirección General de Despacho y Decretos. Cualquier ciudadano argentino que quiera seguir ese expediente lo puede hacer a través de ese número", indicó.

Los argumentos históricos de la denuncia

La presentación también incorpora una reseña histórica con la que Lorhmann busca refutar la acusación de racismo contra la Argentina.

En diálogo con Elonce, recordó que la Asamblea del Año XIII, en 1813, estableció la denominada Libertad de Vientres, una medida que dispuso que los hijos de mujeres esclavizadas nacieran libres.

"Fuimos el primer país de América que abolió la esclavitud, que liberó los vientres; o sea, todo el que nace, nace libre. Eso sucedió en 1813", sostuvo.

Asimismo, destacó que la Constitución Nacional reconoce derechos para todas las personas sin distinción de nacionalidad u origen.

"Nuestra Constitución garantiza el acceso a la educación y a la salud pública a todos los habitantes del mundo, sin distinción de origen", expresó.

También hizo referencia al proceso inmigratorio argentino.

"Le abrimos las puertas a más de seis millones de inmigrantes europeos y de todas partes del mundo. Somos descendientes de inmigrantes; somos alemanes, judíos, sirios, italianos, españoles; de todos colores somos", afirmó.

Abogada de La Paz denunció al actor Samuel Jackson por "discursos de odio" contra Argentina

Y agregó: "Nos van a decir que somos el peor país racista del mundo. Es muy grave la acusación y tiene que tener consecuencias".

Pedido de sanción y resarcimiento económico

La denuncia no solamente solicita que se investiguen las publicaciones compartidas por Jackson, sino también que exista una respuesta sancionatoria. "Esto tiene que terminar y tiene que terminar de una forma ejemplificadora, con una sanción", afirmó.

Lorhmann explicó que también pidió un resarcimiento económico a favor del Estado argentino. "El resarcimiento se solicita para cubrir parte del daño que le está haciendo a nuestra imagen, a nuestra dignidad como argentinos y a nuestra reputación frente a la estigmatización infundada de estas personas", sostuvo.

Finalmente, insistió en que la publicación no afecta únicamente a un grupo determinado, sino que, según su interpretación, alcanza a toda la población del país. "Estoy hablando de más de 47 millones de argentinos que están siendo estigmatizados. Si eso no es discurso de odio, no sé qué es", concluyó.