Boca empata sin goles con O'Higgins por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana

Con el regreso de Leandro Paredes, Boca afronta la segunda competencia internacional de renombre en Sudamérica en búsqueda de avanzar de ronda.
Boca enfrenta a O'Higgins de Chile por la ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. Buscará sacar un buen resultado de cara a la vuelta en territorio visitante. Se juega desde las 21:30 horas con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.
Seguí las incidencias del partido:
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
La formación de Boca
Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Ángel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.